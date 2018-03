FPÖ-Stefan: Gemeinsamer Oppositionsvorschlag für mehr direkte Demokratie

Regierungsparteien sind jetzt am Zug - Zwingende Volksbefragung nach erfolgreichem Volksbegehren

Wien (OTS) - Nachdem die Regierungsparteien sämtliche Fortschritte für mehr direkte Demokratie erfolgreich hinausgezögert haben und dann urplötzlich ein sogenanntes Demokratiepaket, welches den Namen nicht verdient, aus dem Hut gezaubert haben, setzten wir nun gemeinsam mit dem BZÖ und den Grünen einen Initiative, welche das Volksbegehren in einem ersten Schritt aufwerten soll. Das ist für uns noch in dieser Legislaturperiode wünschenswert und umsetzbar", so FPÖ-Verfassungssprecher NAbg. Harald Stefan.

In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit BZÖ-Klubobmannstellvertreter, Verfassungssprecher Herbert Scheibner und der Verfassungssprecherin der Grünen, Daniela Musiol, erklärte Stefan, dass zunächst die Durchführung einer verbindlichen Volksbefragung nach einem Volksbegehren mit über vier Prozent Unterstützung umgesetzt werden soll, sofern es zu einer Nichtumsetzung durch das Parlament komme. "Wir wollen, dass aus der Bevölkerung heraus gestartete Initiativen über konkrete Gesetzesvorschläge nicht wie bis jetzt völlig ohne Konsequenzen in der Schublade laden, sondern dass die Menschen durch ihre Unterstützung eines Volksbegehrens heraus auch die Möglichkeit erhalten, darüber eine Volksbefragung zu erlangen", formuliert der freiheitliche Verfassungssprecher einen ersten möglichen Schritt noch vor den Nationalratswahlen im Herbst.

"Darüber hinaus ist es unser weiteres Ziel, das Instrument einer verbindlichen Volksabstimmung umzusetzen. Die Bevölkerung muss die Möglichkeit bekommen, Beschlüsse wie etwa über den ESM in Zukunft aktiv verhindern zu können oder von sich aus direkt Gesetzesinitiativen zu starten", beschreibt Stefan die weitere Stoßrichtung der FPÖ. Da sich nun drei Oppositionsparteien auf einen guten und zukunftsorientierten Kompromissschritt geeinigt hätten, sei nun die Regierung am Zug hier in konkrete Verhandlungen für eine Weiterentwicklung der direkten Demokratie zu treten.

