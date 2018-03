Heftige Demonstrationen der Sahauris nach UN-Sicherheitsratsbeschluss

Volkshilfe stellt Kontakt zu neuem Polisario Botschafter in Wien her.

Wien (OTS) - Nach einem Treffen mit dem neuen Vertreter der Polisario in Wien, Cheikh Mouloud, berichtet der Geschäftsführer der Volkshilfe Österreich Erich Fenninger über die aktuelle Lage der Menschen in der Westsahara. "Die Menschen sind nach der Abstimmung im UN-Sicherheitsrat verzweifelt. Es gibt die größten Demonstrationen seit 1975, die Besatzungsmacht Marokko hat tausende Soldaten in die Städte der Westsahara geschickt, um die Proteste brutal niederzuschlagen. Teilnehmer an Demonstrationen werden von Militärgerichten abgeurteilt und in Gefängnisse geschickt", so Fenninger.

Die letzte Abstimmung im UNO-Sicherheitsrat zur Westsahara fand am 25.04.2013 statt. Die USA wollten die Überwachung von Menschenrechtsverstößen in das Mandat der Friedenstruppe MINURSO aufnehmen. Dieser Antrag scheiterte jedoch an den wichtigsten Unterstützern Marokkos, an Spanien und der Vetomacht Frankreich. Das Mandat der UN Friedenstruppe MINURSO wurde letztendlich für ein weiteres Jahr verlängert, sie überwacht aber nicht die schlimmen Menschenrechtsverletzungen, die tagtäglich passieren.

"Die Menschen in der Westsahara fordern, dass endlich das seit 1991 geplante Referendum über die Unabhängigkeit der besetzten Westsahara abgehalten wird. Aber Marrokko hat Angst, das Referendum zu verlieren und ist - obwohl es die Repräsentanz der UN Friedenstruppen akzeptiert - weiterhin gegen die Abhaltung des Referendums. Das endlose Warten zermürbt die Saharauis", so Fenninger.

Projekte in der Westsahara

Die Volkshilfe ist seit Jahren mit Projekten in der Westsahara tätig. Derzeit laufen die Planungen für eine Verbesserung der Gesundheitsversorgung von Schwangeren und der Berufsqualifikationen im Bereich Schneiderei junger Frauen.

