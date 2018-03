Journalisten-KV neu: Urabstimmung beginnt

Liste mit weiteren Unternehmen, die in den Geltungsbereich des KV fallen

Wien (OTS/ÖGB) - "Die Registrierung ist abgeschlossen, die Zugangsdaten zur Wahl werden heute Mittag an die Stimmberechtigten übermittelt und danach ist es soweit: die Urabstimmung über den neuen Journalisten-Kollektivvertrag beginnt. Bis 22. Mai haben die Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit, über den Vertragsentwurf abzustimmen, der wichtige arbeits- und sozialrechtliche Rahmenbedingung für ihre Branche regelt", berichtet der Vorsitzende der Journalistengewerkschaft in der GPA-djp, Franz C. Bauer.++++

Parallel zum Start der Urabstimmung wird die Journalistengewerkschaft dem VÖZ außerdem eine Liste jener Unternehmen übermitteln, die noch in den Geltungsbereich des Kollektivvertrags aufgenommen werden müssen, so Bauer abschließend: "Der VÖZ hat zwar wie vereinbart die Erhebung unter seinen Verbandsmitgliedern durchgeführt, wie viele Unternehmen und MitarbeiterInnen dem neuen Kollektivvertrag unterliegen werden und uns eine Liste übermitteln. Diese Liste muss unserer Ansicht nach aber ergänzt werden." Ein positives Abstimmungsergebnis vorausgesetzt, kann der neue Kollektivvertrag im Mai unterzeichnet werden und ab 1. Juli in Kraft treten.

