Natália Kelly trifft die dänische Song-Contest-Starterin Emmelie de Forest in Kopenhagen

Wien (OTS) - Seit 2000 verbindet die Öresundbrücke Malmö und Kopenhagen und verkürzt die Fahrzeit zwischen den beiden Stadtzentren auf 40 Minuten. Natália Kelly nutzte so einen probefreien Nachmittag, um ihrer dänischen Song-Contest-Kollegin Emmelie de Forest einen Besuch abzustatten. Bei einer gemeinsamen Bootsfahrt durch die Kanäle der dänischen Hauptstadt tauschten die beiden jungen Sängerinnen ihre Erfahrungen der ersten Song-Contest-Tage aus und wünschten einander viel Glück für das erste Semifinale am 14. Mai.

Natália Kelly: "Wir waren zwar beide beim gleichen Promotermin in London, hatten dort aber nicht die Gelegenheit einander kennenzulernen - schön, dass wir das jetzt nachholen konnten. Das Einzigartige am 'Song Contest' ist, dass man so viele Künstler aus den unterschiedlichsten Nationen trifft - und es ist toll, dass mir Emmelie jetzt Kopenhagen zeigt." Und weiter: "Natürlich sind wir Konkurrenten, aber es steigen in jedem Semifinale ja zehn Länder auf - also sollte eigentlich genug Platz für uns beide sein."

Emmelie de Forest, die im ersten Semifinale am 14. Mai mit Startnummer fünf ins Rennen geht: "Ich finde es schön, dass Natália nach Kopenhagen gekommen ist, und ich hoffe, dass wir uns dann auch in Malmö bei der einen oder anderen Song-Contest-Party wieder treffen. Ich habe mir ihr Lied schon angehört - ich liebe ihre Stimme und 'Shine' ist ein sehr starker Song. Es wäre wirklich toll, wenn wir beide ins Finale kommen."

Der "Eurovision Song Contest" in ORF eins

Natália Kelly eröffnet am Dienstag, dem 14. Mai 2013, um 21.00 Uhr in ORF eins mit Startnummer eins das erste Semifinale des "Eurovision Song Contests" in Malmö und singt um einen Platz für das große Finale am Samstag, dem 18. Mai. Mit ihrem Song "Shine" muss sie die internationalen Jurys gleichermaßen wie das Publikum überzeugen -denn auch heuer werden in jedem Land die Punkte zu 50 Prozent von einer Jury und zu 50 Prozent vom Publikum mittels Televote vergeben -und nur die Top Ten jedes Semifinales steigen ins Finale auf.

Andi Knoll kommentiert die Song-Contest-Events, die am 14. (erstes Halbfinale), 16. (zweites Halbfinale) und 18. Mai (Finale) live ab 21.00 Uhr auf dem Programm von ORF eins stehen, für das ORF-Publikum. "And here are the results of the Austrian vote", mit diesen Worten meldet sich auch heuer wieder Kati Bellowitsch, um beim Finale die österreichischen Punkte zu verkünden.

Der "Eurovision Song Contest" in der ORF-TVthek

Für Fans bietet auch die Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) ein umfassendes Eurovisions-Song-Contest-Service: Neben dem Live-Stream der TV-Übertragungen werden im Rahmen eines Themenschwerpunkts die Übertragungen sowie weitere Sendungen und Beiträge rund um den Song Contest auch als Video-on-Demand bereitgestellt.

