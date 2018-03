VP-Hoch: Bürgermeister Häupl als Märchenonkel in Hamburg

Wien (OTS) - "Anstatt den Medien im fernen Hamburg Märchengeschichten von der ach so rosigen Lage Wiens zu erzählen, sollte sich der Bürgermeister endlich lieber um die dringenden Probleme hierzulande kümmern", so ÖVP Wien Landesgeschäftsführer Alfred Hoch in einer ersten Reaktion zu den Äußerungen von Bürgermeister Häupl im Gespräch mit dem Hamburger Abendblatt.

"Fakt ist, dass der Hauptbahnhof nur mit einer U-Bahn verbunden ist -und das nicht einmal direkt. Ein eklatanter Fehler in der Wiener Stadtplanung. Die ÖVP Wien fordert seit Ewigkeiten, den Bau der Linie U5 zu forcieren, die die Erschließung des Hauptbahnhofes bewerkstelligen würde", so Hoch weiter.

"Auch den Wohnbau in der Stadt derartig mit Lobeshymnen zu überschütten ist deplatziert. Gerade Wien benötigt dringend eine Wohnbauoffensive. Die ÖVP Wien ist Vorreiter, wenn es darum geht sachliche Lösungen in der Wohnbaupolitik zu erarbeiten und voranzutreiben", so Hoch abschließend.

Artikel unter:

http://mobil.abendblatt.de/hamburg/kommunales/article115988922/Was-Ha

mburg-von-Wien-lernen-kann.html

