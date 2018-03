BZÖ-Petzner begrüßt Einrichtung einer Hypo-Task Force und fordert Fekters Rücktritt

Wien (OTS) - "Im Sinne der Erreichung einer maximalen Schadensminimierung und einer möglichst steuerschonenden Lösung für den Steuerzahler ist die spät aber doch erfolgte Einrichtung einer Hypo-Task-Force mit Experten wie Klaus Liebscher ausdrücklich zu begrüßen." Das sagt heute der stellvertretende BZÖ-Klubobmann NRAbg. Stefan Petzner in einer Stellungnahme. "Ich habe angeregt, die Hypo zur Chefsache zu machen. Es ist gut, dass das jetzt auch so passiert ist." Die Tatsache, dass die Hypo zur Chefsache erklärt worden sei und sich Spindelegger und Faymann nun persönlich der Causa annehmen, bedeute zugleich aber auch ein Eingeständnis des Scheiterns von Finanzministerin Fekter. "Fekter hat sich um die Hypo und andere Staatsbanken schlichtweg nicht gekümmert - ob aus Überforderung oder Gleichgültigkeit sei dahingestellt. Ihr jetzt die Kompetenz zu entziehen, ist daher die nötige und logische Konsequenz. Davon unabhängig steht aber auch fest, dass ihre jahrelange Untätigkeit die Kosten für den Steuerzahler um Milliarden in die Höhe treibt und die Verkaufsbemühungen der Bank massiv torpediert wurden. Fekter ist daher persönlich zur Verantwortung zu ziehen, ihr Rücktritt nötig und unausweichlich." Petzner: "Was die Bienen für Berlakovich, sind die Banken für Fekter. Diese Finanzministerin wird die teuerste Finanzministerin für den Steuerzahler aller Zeiten."

Der stellvertretende BZÖ-Klubobmann zeigt sich auch davon überzeugt, dass die Einrichtung eines von ihm geforderten und bereits mehrmals beantragten Untersuchungsausschusses zur Hypo-Notverstaatlichung nur eine Frage der Zeit ist. "Man wird sich nicht davor drücken können, politische aber auch strafrechtlich zu untersuchen, warum Josef Pröll und Wolfgang Peschorn einen Notverstaatlichungsvertrag verhandelt haben, der dem deutschen Hypo-Eigentümer BayernLB Milliarden erspart hat und dem österreichischen Steuerzahler bis zu 15 Milliarden kosten wird." Petzner verweist dazu auf seine eingebrachten Sachverhaltsdarstellungen zur Notverstaatlichung, die bereits Ermittlungen gegen 13 Personen ausgelöst haben. "Und man wird zudem das Versagen der letzten vier Jahre zu beleuchten und aufzuklären haben, wer die politische Verantwortung dafür trägt, dass man bei der Abwicklung der Hypo in diesen Jahren keinen Millimeter weiter gekommen ist, sodass die EU-Kommission nun mit der Zwangsschließung droht."

