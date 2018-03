Geschenkidee zum Muttertag: Mit Hotelgutscheinen Auszeit vom Alltag verschenken

Köln (ots) - "Bitte nicht schon wieder Blumen oder Pralinen" - das werden viele Mütter und Ehefrauen denken, wenn Sie ihr Geschenk zum Muttertag bekommen. Eine weitaus originellere Geschenkidee mit großem Überraschungsfaktor ist ein Hotelgutschein für einen spontanen Kurzurlaub. Denn welche gestresste Mutter freut sich nicht über eine erholsame Auszeit vom Alltag?

Von Donnerstag, den 9. Mai bis Sonntag, den 12. Mai bietet ANIMOD in der eigens eingerichteten Kategorie "Muttertag" ausgewählte Hotel-Arrangements zu den Themen "Erholung", "Shopping" und "Wellness" an. Ob Shoppingtour in pulsierenden Metropolen, erholsame Stunden in idyllischen Urlaubsregionen oder relaxen in exklusiven Wellness-Hotels. Einfach stöbern und aussuchen - hier ist für jede Mutter das Passende dabei.

Wellness im italienischem oder skandinavischen Stil

Für den Kurztrip mit internationalen Flair hat ANIMOD zum Beispiel das 4-Sterne Hotel "Villa Toscana" vor den Toren Heidelbergs ausgesucht. Die Hoteleinrichtung orientiert sich an klassischer italienischer Kunst, was auch bei den ausgewählten Designermöbeln oder der Farbgestaltung der Räume zum Ausdruck kommt.

Wer lieber ans Meer fährt, für den ist das an der Ostsee zwischen Küste und Boddenlandschaft eingebettete 4-Sterne Superior "Lindner Hotel & Spa Rügen" auf der Urlaubsinsel Rügen die richtige Wahl. Für den nordischen Flair sorgen nicht nur die in skandinavischem Stil gehaltenen Zimmer sondern auch die regionalen Spezialitäten aus der Hotelküche.

Beide Hotels verfügen neben einem großzügigen Wellnessbereich auch über eine Saunalandschaft, die zur Entspannung einlädt.

"Freundinnen-Special" - zusammen über die Einkaufsmeile flanieren und getrennt schlafen

Für den Fall, dass die Ehefrau mit der besten Freundin auf Shopping-Tour gehen will, bietet ANIMOD ein "Freundinnen-Special" für die beiden 4-Sterne Hotels "Best Western Savoy" in Düsseldorf und das "Ameron Hotel Königshof" in Bonn an. Hier gelten die Preise nicht nur für ein Doppelzimmer sondern - auf Wunsch - für zwei Einzelzimmer. Und während die beiden Freundinnen auf Einkaufstour gehen, können sich die daheimgeblieben Ehemänner im einzigen Shopping-Areal treffen, das echte Männer freiwillig betreten: Im Baumarkt.

Gutscheinkauf statt Direktbuchung: Mit ANIMOD günstiger ins Hotel

Mit Hotelgutscheinen für weltweit mehr als 800 Partnerhotels bietet die ANIMOD GmbH seit 2001 in mittlerweile 26 Ländern besondere Urlaubserlebnisse zu erstklassigen Konditionen an. Die Gutscheine können über www.animod.de oder über die Service-Hotline 0221-93374-100 erworben werden. Der jeweilige Wunschtermin ist mit dem Hotel vor Reiseantritt abzustimmen und kann bereits vor dem Gutscheinkauf erfragt werden. Und das Beste: die Gutscheine sind frei übertragbar und in der Regel 3 Jahre gültig.

Informationen zu diesem Angebot und vielen weiteren gibt es im Internet unter www.animod.de

