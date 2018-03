Karas will Banken zu mehr Verbraucherfreundlichkeit verpflichten

EU-Parlamentsvizepräsident: EU-Bankenunion ist auch Verbraucherschutzprojekt

Brüssel, 8. Mai 2013 (OTS) "Die schrittweise Verwirklichung der Bankenunion in der EU bringt immer mehr Vorteile für die Verbraucher: Die Banken werden stabiler und besser beaufsichtigt, die Transparenz für die Kunden steigt und sie sollen einfacher von einer Bank zur anderen wechseln können", so der Vizepräsident des EU-Parlaments, Othmar Karas, heute in Brüssel. Karas begrüßt den heutigen neuen Gesetzesvorschlag der EU-Kommission, der vorsieht, dass Banken ihre Kontoführungsgebühren auf einem EU-weit einheitlichen Info-Blatt aufschlüsseln müssen, um Kunden einen Vergleich verschiedener Angebote zu erleichtern. Auch sollen Kontenwechsel zwischen verschiedenen Banken erleichtert werden und ein Grundrecht auf ein einfaches Basiskonto für alle EU-Bürger eingeführt werden. ****

"Dass die 58 Millionen EU-Bürger, die bisher kein eigenes Bankkonto haben, endlich Zugang zu den Grundfunktionen des Zahlungsverkehr bekommen, ist sozial wünschenswert, kurbelt den EU-Binnenmarkt an und macht einen Teil der Wirtschaft, der bisher im Schatten lag, transparent", erklärt Karas. "Die Bankenregulierung der EU ist eines der größten Verbraucherschutzprojekte in Europa. Noch nie ist so umfassend, in unterschiedlichen Aspekten, ein

ganzer Wirtschaftssektor neu reguliert worden." Karas verweist auch auf die kürzlich von ihm durchgesetzte Deckelung der Bonuszahlungen an Bankmanager in der EU: "Wenn Exzesse beendet werden und die Banken sich auf ihr eigentliches Kerngeschäft konzentrieren müssen, ist das Konsumentenschutz", so der Parlamentsvizepräsident.

Die vorgeschlagenen Regeln zum einfacheren Bankenvergleich und Bankenwechsel seien "logische Konsequenz der geplanten Bankenunion und des Binnenmarktgedankens", erläutert Karas. Jetzt hoffe er, dass die Mitgliedstaaten das Vorhaben nicht weiter behindern: "Wir sehen ständig, dass bei EU-Gipfeln die Regierungschefs hehre Ziele beschließen, und dann in den technischen Verhandlungen die Mitgliedstaaten bremsen. Das ist verantwortungslos. Die Bankenunion muss so schnell wie möglich vorangetrieben werden", so Karas.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Othmar Karas, MEP, Tel.: +32-2-284-5627,

othmar.karas@ep.europa.eu

Daniel Köster M.A., EVP-Pressedienst, Tel.: +32-487-384784,

daniel.koster@ep.europa.eu