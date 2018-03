Kemperle: Ein weiterer Schritt zur finanziellen Entlastung von Einpersonen- und Kleinunternehmen

Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 2013 bringt eine Vielzahl an Verbesserungen und rechtliche Präzisierungen

Wien (OTS/SK) - Das Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 2013 wurde heute, Mittwoch, im Bundesrat beschlossen. SPÖ-Bundesrätin Monika Kemperle äußerte sich in ihrer Rede positiv über die Verbesserungen beim Änderungsgesetz, denn diese brächten auch wichtige rechtliche Präzisierungen mit sich. Das Gesetz enthalte unter anderem das so genannte Kleinunternehmen- und Einpersonen (KMU/EPU)-Paket, ein Ergebnis der Regierungsklausur in Laxenburg im November 2012. "Mit dem KMU/EPU-Paket wird die Vereinbarkeit von Beruf und Familie speziell für Unternehmerinnen verbessert", sagte Kemperle. Es enthalte zum Beispiel die Erhöhung des Wochengelds für Selbständige und eine Befreiung von der Beitragspflicht für die Dauer des Wochengeldbezugs. "Damit soll ein weiterer Schritte zur finanziellen Entlastung von Einpersonen- und Kleinunternehmen gesetzt werden", betonte die Bundesrätin. ****

Auch im Pensionsrecht seien eine Reihe von Adaptierungen und Klarstellungen vorgenommen worden. "Wiewohl die Auflösung des Härteausgleichsfonds in der Pensionsversicherung auf Vorschlag des Rechnungshofes einen Wermutstropfen in dieser Novellierung darstellt", wie Kemperle feststellte. "Es wurde eine nach Jahrgängen gestaffelten, begünstigenden Abschlagsregelung für Frauen, die die Voraussetzungen für die Langzeitversicherungspension bereits im Jahr 2013 erfüllen, diese Pensionsart aber erst später in Anspruch nehmen, geschaffen", sagte Kemperle und betonte, dass hier die bisherige Parallelrechnung und deren positive Auswirkungen gewahrt bleibe. Eine weitere Verbesserung stelle die neue Rechtsgrundlage zur Einhebung von Krankenkassenbeiträgen von Auslandspensionisten dar. Bisher waren im Ausland ansässige Bezieher kleiner österreichischer Pensionen und höherer ausländischer Pensionen gegenüber Österreichern finanziell bevorzugt worden. (Schluss) mis/sn

