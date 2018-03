Faymann: Heute ist der Tag der Befreiung und nicht der Niederlage

Der 8. Mai 1945 markiert die Stunde null für das Europa, das wir heute kennen

Wien (OTS/SK) - Bundeskanzler Werner Faymann erinnerte heute, Mittwoch, in einer Gedenkveranstaltung an die Befreiung vom Nationalsozialismus durch die Alliierten und die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945. "Der 8. Mai markiert die Stunde null für das Europa, das wir heute kennen. Die einzige richtige Antwort auf Krieg und Faschismus war und ist das europäische Einigungswerk", sagte der Bundeskanzler. ****

Faymann bedankte sich für das Kommen Ari Raths, dessen Anwesenheit und Rede "eine große Ehre" sei. Rath wurde in Wien geboren und konnte 1938 in einem Kindertransport nach Palästina fliehen. Schon vor 1938 habe er den Antisemitismus in seiner Heimatstadt erlebt. Er wurde zu einer der bedeutendsten Figuren des internationalen Pressewesens und gehörte dem engsten Kreis um den Gründer des Staates Israel, David Ben Gurion, an.

Der Bundeskanzler gedachte der unzähligen Toten, die das nationalsozialistische Regime gefordert hat. "Die beispiellose industrielle Vernichtungsmaschine des nationalsozialistischen Schreckensregimes ermordete sechs Millionen Jüdinnen und Juden, davon 1,5 Millionen Kinder. Roma und Sinti, politisch Andersdenkende, Homosexuelle, Menschen sogenannter "minderwertiger Rassen", politische Gegner und Angehörige verschiedenster Religionsgemeinschaften wurden Opfer von Vernichtung und Verfolgung. Für dieses unermessliche Leid fehlen uns auch oft heute noch die richtigen Worte", sagte Faymann. Viele Österreicher seien Täter gewesen, dies sei ein "ehrliches Eingeständnis". Es habe aber auch den Widerstand gegeben. "Das waren jene Leute, für die das Auftreten gegen politische Gewalt und Faschismus nicht nur ein Lippenbekenntnis gewesen ist", erinnerte der Bundeskanzler.

Europa als Friedensprojekt und Einigungswerk sei die richtige Antwort auf die Schrecken der NS-Herrschaft. Faymann verwies auf die Reden des deutschen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker 1985, in der dieser den 8. Mai als Tag der Befreiung und nicht bloß als Kriegsende bezeichnete, und jene von Bundeskanzler Franz Vranitzky, als dieser die Tatsache feststellte, dass viele Österreicher auch Täter gewesen seien. "Sie haben das Miteinander über das Trennende gestellt und das müssen wir auch tun. Auch wenn es Kritik an vielen einzelnen Punkten in der EU gibt, so dürfen wir nie das europäische Einigungswerk gesamt in Frage stellen", mahnte der Bundeskanzler. Oft sei der gemeinsame Weg beschwerlich. "Durch die Krise haben viel zu viele junge Menschen keine Arbeit. Unsere Antwort muss sozialer Ausgleich, gemeinsames Wachstum, Zufriedenheit und Akzeptanz für Europa sein", sagte Faymann. Es gelte den Wohlfahrtsstaat zu stärken und für ein faires Europa einzutreten. Der heutige Tag sei ein guter Tag, um über Recht, Freiheit, Friede und Demokratie nachzudenken: "Die Welt wird nicht von selbst besser, aber wir können einen Beitrag leisten." (Schluss) sn/ah

