Bundeskanzler Faymann: Europäisches Einigungswerk ist die einzig richtige Antwort auf zwei Weltkriege

Gedenken an die Befreiung vom Nationalsozialismus und das Ende des Zweiten Weltkriegs

Wien (OTS) - "Am heutigen 8. Mai, vor 68 Jahren, ist der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen. Das Schreckensregime der Nationalsozialisten war mit diesem Tag endgültig vorbei. Der Angriffskrieg dieses Regimes hat die gesamte Welt in eine bis dahin beispiellose Katastrophe gestürzt. Für das unermessliche Leid derer, die überlebt haben, die ihre Angehörigen verloren haben, fehlen uns auch heute noch oft die richtigen Worte", sagte Bundeskanzler Werner Faymann heute, Mittwoch, anlässlich des Jahrestags der Kapitulation des nationalsozialistischen Regimes am 8. Mai 1945. In einem Festakt im Wiener Bundeskanzleramt sprachen außerdem der langjährige Chefredakteur und Herausgeber der "Jerusalem Post" Ari Rath sowie Vizekanzler Michael Spindelegger zum Tag der Befreiung.

Rund 60 Millionen Menschen auf der Welt hätten zwischen 1939 und 1945 ihr Leben lassen müssen, so Faymann. "Zum heutigen Gedenken gehört vor allem das ehrliche Eingeständnis über die Mitbeteiligung auch vieler Österreicherinnen und Österreicher am Angriffskrieg Hitlerdeutschlands und am Menschheitsverbrechen des Holocaust. Österreicherinnen und Österreicher waren Täter und Opfer, manche waren beides zugleich", sagte der Bundeskanzler. Nicht zu vergessen sei auch der politische Widerstand vieler Menschen gegen das NS-Regime, gegen Gewalt und Faschismus.

Ari Rath bezeichnete in seiner Ansprache die heutige Festveranstaltung als wichtiges Zeichen der Zweiten Republik zum Umgang mit der Geschichte Österreichs. Auch das heutige "Fest der Freude", das am Abend am Wiener Heldenplatz vom Mauthausen Komitee Österreich ausgerichtet wird, sei ein besonderes Symbol der Erinnerung an den Jahrestag der bedingungslosen Kapitulation des NS-Terrorregimes und ein würdiges Gedenken an die zahllosen Opfer.

Für Faymann markiert der 8. Mai gleichsam die "Stunde Null" für Europa. "Nämlich für jenes Europa, das wir heute kennen. Die Europäer der Weltkriegsgeneration haben als Konsequenz aus Krieg und Faschismus gelernt, dass sie das Miteinander über das Trennende stellen müssen. Die einzig richtige Antwort auf zwei Weltkriege war und ist das europäische Einigungswerk." Auch die Politik von heute müsse sich dazu bekennen und Europa verantwortungsvoll weiterentwickeln, gerade dann, wenn der Gegenwind von Wirtschafts-und Finanzkrisen den Weg beschwerlicher mache.

Wenn Europa vor großen Herausforderungen wie vorhandenen sozialen Spannungen und einer ausnehmend hohen Jugendarbeitslosigkeit stehe, dann sei es notwendig, für sozialen Ausgleich, für Wachstum, Zufriedenheit und für Akzeptanz dieses gemeinsamen Friedensprojekts zu sorgen. Der Kanzler weiter: "Die Politik von heute hat die Aufgabe, Arbeit und Beschäftigung zu schaffen und zu sichern. Und das System der sozialen Sicherheit, den Wohlfahrtsstaat, als eine der großen Errungenschaften der Nachkriegszeit, wieder zu stärken."

"Der heutige Tag ist ein guter Anlass, über Recht, Freiheit, Frieden und Demokratie nachzudenken und die Frage zu stellen, wie Österreich mit seiner Rolle in der Geschichte umzugehen hat und welche Aufgabe wir für uns daraus ableiten müssen. Wir wollen zeigen, dass Friede, sozialer Zusammenhalt und Respekt auch in unserem Land gelebt werden. Denn die Welt wird nicht von selbst besser, aber wir alle können einen Beitrag leisten", so Faymann abschließend.

