FP-Lasar: Wehselys Eitelkeiten Schuld an AKH-Misere

Erst untätig sein und dann auf andere schieben

Wien (OTS/fpd) - Schon seit vielen Jahren weist Wiens FPÖ-Stadtrat auf die vielen Missstände im AKH hin. Bisher wurden sämtliche Vorwürfe aber stets negiert oder sogar ignoriert. Wenn SPÖ-Gesundheitsstadträtin Wehsely nun ernsthaft meint, irgendwelche persönlichen Eitelkeiten wären Schuld an der völlig verqueren Personalstruktur, den völlig überhöhten Ausgaben oder der miserablen Infrastruktur, so könne sie damit wohl nur ihre eigene meinen. Schließlich zeichne sie sich bereits seit sechs Jahren für den Gesundheitsbereich in Wien verantwortlich. Ähnlich wie ihre glücklose Vorgängerin SPÖ-Brauner habe sie aber in dieser Zeit nichts positiv verändert. Die verzweifelte Suche nach einem anderen schwarzen Peter als sie selbst, werde daher ergebnislos verlaufen, ist Lasar sicher und fordert, "Schluss mit der ewigen roten Ankündigungspolitik. Die FPÖ hat bereits ein Gesundheitskonzept vorgestellt. Wird dieses endlich umgesetzt, so wird sich ein Problem nach dem anderen von selbst lösen."

Im Wiener AKH brauche es dringend greifende Reformen, insbesondere beim Personal. Hier müsse aber auch auf die vielen Burn-out-Fälle reagiert werden, die ganz klar Folge des akuten Personalmangels seien. Bisher habe die Politik einfach weggesehen. Abgesehen davon, seien utopische Ausgaben-Beträge ebenso leicht nachvollziehbar, wenn man sich beispielsweise die Vergabepraxis ansehe. Lasar ruft in diesem Zusammenhang die besagte Putzfirma wieder in Erinnerung. Schließlich müssten auch schwere Managementfehler, sowie das fehlende Controlling und die einheitliche Führung bekrittelt werden. Es würden Geräte und EDV-Systeme oder ganze Stationen angeschafft, welche nie in Betrieb genommen werden können oder nicht mit voller Auslastung laufen, nennt Lasar das Gamma-Knife, AKIM und die Kinderherzchirurgie im Wiener AKH als Beispiele. "Wehsley ist hier mitverantwortlich dafür, dass hunderte Millionen einfach in den Sand gesetzt werden", schließt Lasar. (Schluss) hn

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien, Pressestelle

Tel.: 01/ 4000 81794