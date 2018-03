ORF SPORT + mit Live-Übertragungen von der Eishockey-WM und aus der Fußball-"Heute für Morgen"-Ersten-Liga

Am 9. und 10. Mai im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 9. Mai 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung des Eishockey-WM-Spiels Schweden - Kanada um 20.15 Uhr, das Schulsport-Magazin "Schule bewegt" in den Pausen des Eishockey-Spiels und Folge fünf "Spanien" des Formel-1-Magazins "Inside Grand Prix" um 22.45 Uhr.

Die Live-Übertragung der Fußball-"Heute für Morgen"-Erste-Liga-Begegnung TSV Lopocasport Hartberg - SV Scholz Grödig um 20.15 Uhr und Folge zehn des Tennismagazins "ATP World Tour Uncovered" um 22.45 Uhr sind die Programmhighlights am Freitag, dem 10. Mai.

Die IIHF-Weltmeisterschaft-Top-Division 2013 geht vom 3. bis 19. Mai in Stockholm, Schweden, und in Helsinki, Finnland, über die Bühne. Österreich spielt in Helsinki gegen Russland, Finnland, Slowakei, USA, Deutschland, Lettland und Frankreich. In Stockholm treffen die Tschechische Republik, Schweden, Kanada, Norwegen, Schweiz, Dänemark, Weißrussland und Slowenien aufeinander. Es spielt in beiden Gruppen jeder gegen jeden. Die jeweils Gruppenletzten steigen für 2014 in die Division-IA ab. Die besten vier Teams jeder Gruppe bestreiten das Viertelfinale. 2012 kürte sich Russland zum Weltmeister. Die Plätze zwei und drei gingen an die Slowakei und Tschechien.

Kommentator ist Martin Lang.

Aufgrund der Live-Übertragung des Eishockey-Spiels Schweden - Kanada steht das Schulsport-Magazin "Schule bewegt" am 9. Mai in zwei Teilen auf dem Programm. In der ersten Drittelpause des Spiels bringt "Schule bewegt" Berichte über das Projekt "Tägliche Bewegung" an der Landwirtschaftlichen Fachschule in Andorf und über den Kongress "Yoginis - Kinder in Bewegung" in Wien, in der zweiten Drittelpause über den Basketball-Schulcup in Wels, über "Moving and Learning" in der Volksschule Piesendorf und über den ersten Wiener Kinderlauf für Behinderte.

In der 14-täglichen Magazinsendung "Schule bewegt" von ORF SPORT + wird der Schulsport in all seinen Facetten abgebildet. Präsentatorin des Magazins ist die ehemalige Weltklasse-Schwimmerin Mirna Jukic, als verantwortliche Redakteurin fungiert Gabriela Jahn. Sportliche Leistungen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen - vom Kindergarten bis zur Universität - werden präsentiert. Ebenso wie Projekte, die an Schulen stattfinden und zum Sport anregen. Dem Schulsport soll damit eine breite Plattform gegeben werden, um seinen Stellenwert in der Öffentlichkeit zu erhöhen und letztlich durch das Abbilden des schulischen Sportalltags auch Vorbildwirkung für andere Schulen zu erzeugen.

Die Sendung kann auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

Die Grödiger fixierten in der vergangenen Runde den Meistertitel. Der Neo-Bundesligist der Saison 2013/14 besiegte vor eigenem Publikum Herbstmeister Austria Lustenau mit 2:1. Keinen Erfolg konnten die Hartberger in den letzten beiden Spielen verbuchen: In Kapfenberg setzte es eine 1:2-Niederlage, im Nachtragsspiel gegen Horn ein klares 0:3. Die Hartberger werden aber alles daran setzen, mit einem Überraschungs-Erfolg zuhause gegen Grödig das Publikum wieder zu versöhnen.

Kommentator ist Hannes Kargl. In der Pause zeigt ORF SPORT + einen Bericht über die Tchibo-Top.Rad.Liga in Niederösterreich.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 8. Mai, kurzfristige Programmänderungen möglich)

