Grünewald: ÖVP blockiert, Grüne veranstalten Diskussion über Bioethik

Grüne fordern Mut, Dinge beim Namen zu nennen

Wien (OTS) - ÖNachdem eine lange geplante, große öffentliche parlamentarische Enquete zu bioethischen Fragestellungen von Seiten der ÖVP in letzter Minute blockiert wurde, lud der Grüne Wissenschafts- und Gesundheitssprecher Kurt Grünewald am 6. Mai

zu einer Diskussionsveranstaltung in den Grünen Parlamentsklub ein. Die beteiligten VertreterInnen aus den Bereichen Wissenschaft, Politik Medizin, Psychologie, Recht, Philosophie und Behinderungen bezogen in Anwesenheit von VertreterInnen der Bioethikkommission im Bundeskanzleramt zu zwei Hauptthemen Stellung. Diskutiert wurde über die Ratifizierung der Biomedizinkonvention des Europarates, welche auch Teil des derzeitigen Regierungsübereinkommens ist, sowie über die Probleme der Fortpflanzungsmedizin mit dem Fokus auf Präimplantationsdiagnostik (PID).

"Alle Beteiligten haben die Absage der fraktionsübergreifenden Enquete kritisiert und begrüßten die Möglichkeit eines Austauschs im kleineren, informellen Rahmen. Einig war man sich auch, dass eine sachliche und tiefergehende Aufklärung über die Möglichkeiten und Risiken des medizinischen und naturwissenschaftlichen Fortschritts hohe Priorität besitzt und das Ziel einer Enquete nicht aufgegeben werden darf", erklärt Grünewald.

Angesprochen wurden Vorurteile, Fehlinterpretationen und Missverständnisse in der Interpretation der Bioethikkonvention und von Seiten der ExpertInnen konnten zahlreiche Klarstellungen erreicht werden. "Einhellig kam man zur Überzeugung, dass diese ethischen, juridischen und medizinischen Fragestellungen keinen weiteren Aufschub erlauben. Es gilt daher den Fortschritt der Wissenschaft zu beurteilen und das Schutzniveau und die Menschenrechte in Diagnose und Therapie verbindlich und klar anzuheben. Wir können und dürfen uns der offenen Diskussion und nachfolgenden Entscheidung in Form von gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht mehr entziehen und müssen uns auch dieser Verantwortung gemeinsam stellen", meint Grünewald.

Aufgrund der Sensibilität dieser Themen ist Transparenz und Sachlichkeit erforderlich. Diffuse Ängste wie irrationale Heilsversprechen sind kritisch zu durchleuchten. Akzeptanz und der Respekt vor den Überzeugungen und Entscheidungen Einzelner stehen dabei im Vordergrund.

"Wir Grüne haben einen wichtigen Schritt dazu gemacht, und die kommende Regierung ist aufgefordert, diesen Weg fortzusetzen", fordert Grünewald.

