FPK-LPO Ragger: Adeg-Lagerschließung ist Alarmsignal für ländlichen Raum

Hilfsmaßnahmen für Nahversorger dringend notwendig

Klagenfurt (OTS) - "Die schaumgebremste Reaktion von Landeshauptmann Peter Kaiser auf die angekündigte Schließung des Adeg-Lagers in Spittal zeigt, dass die Mitte-Links-Koalition die Dimension dieses Aderlasses nicht erkannt hat. Es geht nicht allein um den Verlust der 100 Arbeitsplätze, der ein schwerer Schlag für Oberkärnten ist, sondern dieser ist auch ein Alarmsignal für den ländlichen Raum", erklärt der freiheitliche Landesparteiobmann LR Mag. Christian Ragger. Das Zentrallager in Spittal sei wichtig für die Versorgung der kleinen Kaufleute in Oberkärnten. Diese Nahversorger stünden ohnehin unter großem wirtschaftlichen Druck, der jetzt in Oberkärnten weiter verstärkt wird, wenn die Nabelschnur des Zentrallagers für sie abgeschnitten wird.

Ragger fordert die Mitte-Links-Koalition auf, diese Alarmsignale ernst zu nehmen. "Kaiser und die SPÖ haben alle Sozial- und Wirtschaftskompetenzen an sich gerissen, sodass sie damit nun auch etwas tun sollten", betont Ragger. Er verweist hier auf ein von ihm umgesetztes Erfolgsmodell für einen sozialen Nahversorger in Wolfsberg. "Man kann Kaufleuten am Land u.a. helfen, indem man bei ihnen geförderte Arbeitsplätze für beeinträchtige Menschen finanziert", so Ragger.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Die Freiheitlichen in Kärnten - FPK

9020 Klagenfurt

Tel.: 0463/56 404