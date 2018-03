Der Life Ball 2013: Mit Arabella Kiesbauer, Mirjam Weichselbraun und Alfons Haider

Ruth Brauer-Kvam und Cornelius Obonya als Hosts auf der Bühne

Wien (OTS) - "Es braucht die Nacht, um die Sterne zu sehen" - unter diesem Motto, nach einem alten arabischen Spruch, feiert der Life Ball am 25. Mai 2013 zum 21. Mal ein Fest des Lebens. Gery Keszler und sein Team setzen wieder ein spektakuläres und lautstarkes Zeichen für den Kampf gegen HIV und Aids. Der gesamte Abend in ORF eins ist dem Event gewidmet: Um 20.15 Uhr beginnt die erste von drei Livesendungen vom Wiener Rathausplatz. In "Life Ball - Der Auftakt" begrüßt Arabella Kiesbauer jede Menge internationale und nationale Stars zum Talk in der VIP-Lounge "Skyliner". Ab 21.00 Uhr melden sich Mirjam Weichselbraun und Alfons Haider vom "Red Carpet" und berichten live über das bunte Treiben vor dem Wiener Rathaus. Und im Anschluss, um 21.30 Uhr, steht die gesamte Eröffnung auf dem Programm von ORF eins (3sat überträgt zeit-versetzt ab 23.00 Uhr). Dieses Jahr führen die Schauspielstars Cornelius Obonya und Ruth Brauer-Kvam als Hosts durch die Eröffnung. Kommentiert wird das fulminante Spektakel in ORF eins von den Ö3-Moderatoren Sandra König und Peter L. Eppinger.

Arabella Kiesbauer: "Ich freue mich auch dieses Jahr wieder Teil des Life Balls zu sein und die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Auftakt dieses einzigartigen Charity-Events zu begrüßen. Auch heuer bitte ich wieder zahlreiche prominente Persönlichkeiten zum Talk im Skylink. Eingetaucht in die Märchenwelt von 1001 Nacht darf man sich auf einen einzigartigen Abend, der neben einer tollen Party auch noch einem guten Zweck dient, freuen."

Mirjam Weichselbraun: "Da man am Roten Teppich nur bedingt planen kann, wer als nächstes vor einem steht, ist der Life Ball für mich als Moderatorin etwas ganz Besonderes und ich bin schon auf die vielen außergewöhnlichen Kostüme zum Thema 1001 Nacht gespannt. Was könnte es schöneres geben, als einen glamourösen Abend voller Höhepunkte, bei dem der Charity-Gedanke auf jeden Fall im Vordergrund steht, zu präsentieren."

Alfons Haider: "Das Wiener Rathaus öffnet wieder seine Tore für 'open minded people'. Diese Menschlichkeit wird mit dem Life Ball mittlerweile in die ganze Welt getragen und auch wenn das Motto heuer 1001 Nacht ist, sollte es kein Märchen bleiben: eine Welt ohne HI-Virus und Aids."

Ruth Brauer-Kvam: "Für mich ist es ein Ehre beim Life Ball dabei zu sein. Ich war schon beim ersten Life Ball als Gast und beobachte seit Jahren, wie dieser Ball immer weiter wächst. Und er muss immer weiter wachsen, denn es gibt noch viel zu tun, und es gibt Menschen die was bewirken ... und die gilt es zu unterstützen!" Und weiter: "Am 25. Mai hält die Welt von 1001 Nacht Einzug in Wien! Es wird farbenfroh, poetisch und magisch! Ich freue mich vor allem sehr über die Zusammenarbeit mit Cornelius Obonya; mit so einem wunderbaren Kollegen an meiner Seite macht es mir noch mehr Freude, durch den Abend zu führen. Es ist also eine neue Aufgabe für mich und ich kann es kaum erwarten auf dem großen 'Red Ribbon' zu stehen!"

Cornelius Obonya: "Es ist eine Ehre den Life Ball moderieren zu dürfen. Die Arbeit aller Menschen, die sich dem Kampf gegen HIV und Aids verschrieben haben, wird mit dem Life Ball gewürdigt und die Zuversicht auf, vielleicht einmal, freie und tolerante Gesellschaften auf diesem Planeten weiter und immer weiter getragen. Ich freue mich auf Gäste aus aller Welt und einen schönen, poetischen, hoffnungsreichen Abend."

Der "Life Ball"-Abend am 25. Mai in ORF eins

20.15 Uhr: "Life Ball - Der Auftakt"

Arabella Kiesbauer bittet die Zuseher/innen in die VIP-Lounge "Skyliner", direkt am Wiener Rathausplatz. Sie spricht mit prominenten Life-Ball-Gästen und präsentiert die schönsten Bilder rund um den glanzvollen Ball, der heuer bereits zum 21. Mal zugunsten HIV-positiver und Aids-kranker Menschen veranstaltet wird. Einen Blick ins festlich geschmückte Rathaus, in dem die ganze Nacht das Fest des Lebens gefeiert wird, gibt es ebenso wie zahlreiche Backstage-Geschichten rund um den Life Ball 2013. Arabella zeigt, mit wie viel Fantasie und Einsatz auch heuer wieder für die gute Sache gesammelt wird.

21.00 Uhr: "Life Ball - Red Carpet"

Mirjam Weichselbraun und Alfons Haider interviewen am riesigen roten Teppich des Wiener Rathausplatzes kurz vor dem großen Eröffnungsspektakel heimische und internationale Celebrities und zahlreiche Besucher/innen, die in ihren fantasievollen Kostümen zum bunten Fest strömen. Die Sendung gewährt einen ausführlichen Blick auf die schrillsten Outfits und Stylings der prominenten Gäste und bringt jene originellen und persönlichen Geschichten, die das bunte Publikum alljährlich zum glanzvollen Ball ziehen.

21.30 Uhr: "Life Ball - Die Eröffnung"

ORF eins überträgt in voller Länge die fulminante Eröffnung des 21. Life Balls am Wiener Rathausplatz, heuer ganz im Zeichen von 1001 Nacht. Das Motto "Es braucht die Nacht, um die Sterne zu sehen" wird zum Leben erweckt: Alladin, Ali Baba, Sindbad, Sheharazade, Dschinn, Sklaven und Prinzessinnen, Fackelträger, Musiker u.v.m. erobern ebenso die Bühne wie Weltstars und Topmodels - für Überraschungen ist gesorgt. Ruth Brauer-Kvam und Cornelius Obonya präsentieren das Spektakel, die Fashionshow von Cavalli und die Verleihung des "Crystal of Hope" auf der Red-Ribbon-Bühne. Sandra König und Peter L. Eppinger kommentieren die Eröffnung für das TV-Publikum und erzählen die aufregendsten Geschichten rund um den Life Ball 2013.

Der Life Ball 2013 live in ORF eins und live-zeitversetzt in 3sat

Mit zwölf Kameras - darunter eine Flycam, eine Steadicam, drei Funkkameras, ein Kamerakran und eine Kamera am Dach des Burgtheaters - lässt Regisseurin Heidelinde Haschek die Life-Ball-Eröffnung am 25. Mai auf dem Wiener Rathausplatz in ORF eins zu einem spektakulären TV-Erlebnis werden. 3sat überträgt den Life Ball live-zeitversetzt ab 23.00 Uhr.

Der Life Ball 2013 - Volles ORF-Programm rund um den Event

Die "Seitenblicke" berichten umfassend in ihren aktuellen Ausgaben über den Event und die Stars, die heuer den Life Ball und den Kampf gegen HIV und Aids mit ihrer Anwesenheit unterstützen. Die "heute"-Familie sowie die "ZiB" berichten in ihren Sendungen ausführlich über das Megaevent und in "Thema" wird ein Projekt in Uganda vorgestellt, das dank der Erlöse des Life Balls realisiert werden konnte. Auch "Wien heute" blickt im Vorfeld des Life Balls wieder hinter die Kulissen der Veranstaltung und stellt nationale und internationale "Life Ball"-Projekte vor. Reportagen rund um die Vorbereitungen am Rathausplatz sind fixer Bestandteil von "Wien heute". Vom Ball und von den Gästen gibt es die besten Bilder in einer Slideshow auf wien.ORF.at.

ORF.at und der ORF TELETEXT informieren im Rahmen ihrer aktuellen Berichterstattung umfassend über den Großevent. Die ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) wird die ORF-Übertragung vom Life Ball 2013 als Live-Stream anbieten und einen Video-on-Demand-Themenschwerpunkt bereitstellen. ORF insider bietet die Highlights der Übertragung als Video-on-Demand.

Hitradio Ö3 beim Life Ball 2013

Auch heuer wird es eine vierstündige Sondersendung (23.00 bis 2.00 Uhr) live aus dem Ö3-Studio im Wiener Rathaus geben. Ö3 berichtet direkt aus der VIP-Zone und liefert einen Blick hinter die Kulissen des Mega-Events. Die Ö3-Society-Redaktion meldet sich von der großen Eröffnungsshow, vom Magenta Carpet und aus dem Backstage-Bereich und bittet die VIPs und Stars des Abends in den eigens designten Interview-Corner in "1001 Nacht"-Optik direkt vor dem großen Festsaal. Moderiert wird die Sendung von Gustav Götz. Ausführliche Nachberichte wird es im "Ö3-Sonntagsfrühstück" und im "Ö3-Wecker" geben, außerdem eine "Life Ball"-Fotostrecke online auf http://oe3.ORF.at mit den besten Bildern der Nacht und den vielen schillernden Persönlichkeiten.

"Die Promi-Millionenshow" für den Life Ball 2013

Manuel Rubey & Thomas Stipsits, Sonya Kraus, Konstanze Breitebner und Susanna Hirschler stellen ihr Wissen auf die Probe und versuchen bei Armin Assingers "Promi-Millionenshow" am Montag, dem 13. Mai, um 20.15 Uhr in ORF 2 für einen guten Zweck viele Fragen zu beantworten und bis zu 300.000 Euro zu erspielen - diesmal für den Life Ball.

