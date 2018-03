Postbus-Betriebsrat: Steh- und Wartezeiten für Bus- und LKW-Lenker/innen

AK-Beschluss: EU-Bestimmungen ändern

Wien (OTS/ÖGB) - Steh- und Wartezeiten unter 10 Minuten sollen auf die Lenkzeiten angerechnet werden. Die Ausgangslage: In seit 1. Mai 2006 zugelassenen Autobussen und Lastkraftwagen ist ein digitales Kontrollgerät eingebaut, welches die Lenkzeit unterbricht, wenn ein Bus oder Lkw verkehrsbedingt anhalten muss. Diese kurzen Wartezeiten werden nicht der Lenkzeit angerechnet, obwohl sich der Lenker, die Lenkerin im Verkehr befindet und voll konzentriert ist.++++

Erst wenn er bzw. sie viereinhalb Stunden reine Lenkzeit erreicht haben, ist eine vorgeschriebene Fahrtunterbrechung möglich. Bei einem sehr dichten Fahrplan kann es passieren, dass ein/e Lenker/in erst nach sechs, sieben Stunden eine Pause halten kann.

Umgelegt auf andere Branchen hieße das zum Beispiel für eine Billa-Verkäuferin, dass nur Zeiten der Kasseneingabe als Arbeitszeit gelten, das Warten auf den nächsten Kunden aber nicht zählt.

Die Vollversammlung der AK Wien hat am 7. Mai 2013 die österreichische Bundesregierung aufgefordert, die entsprechenden EU-Bestimmungen zu ändern, um Steh- und Wartezeiten unter 10 Minuten auf die Lenkzeit anzurechnen.

"Es ist dringend notwendig, dass im Interesse der Verkehrssicherheit und der Fahrgäste diese Änderung umgesetzt wird," sagte Antragseinbringer Robert Wurm, Kammerrat in der AK Wien.

Rückfragen & Kontakt:

ZBRV Robert Wurm

ZA Postbus

Wagramerstr. 17-19

1220 Wien

Tel. 01/79444-3100