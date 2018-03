FPÖ-Belakowitsch-Jenewein: Lebensmittelskandal: Stöger wird zum Umfärbe-Minister

Oliven werden schwarz eingefärbt

Wien (OTS) - "Offenbar hat Gesundheitsminister Stöger seine Liebe zum Pinsel entdeckt. Hat er in der Vergangenheit 'nur' sein Ministerium knallrot umgefärbt, so haben es ihm nun die Oliven angetan", zeigte die freiheitliche Gesundheitssprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein einen neuen Lebensmittelskandal aus dem Hause Stöger auf. "Diesmal sind es die schwarzen Oliven, die unreif gepflückt und verpackt werden. Um aber beim Konsumenten den Eindruck zu erwecken, dass es sich um reife Früchte handelt, werden diese eingefärbt. Der Konsument erfährt nichts davon, wie die Arbeiterkammer OÖ kritisiert", so Belakowitsch-Jenewein.

Dass dies lt. Konsumentenschutzgesetz, für welches Stögers Genosse Hundstorfer verantwortlich zeichne, zwar erlaubt sei, stelle eine eigene Problematik dar. Dass aber der zuständige Gesundheitsminister wieder einmal als Oberaufsicht der Kontrollen versagt habe, sei leider Gottes auch nichts Neues. Offensichtlich seien Lebensmittelkontrollen für Stöger nicht wichtig, so Belakowitsch-Jenewein.

Nach dem riesigen Pferdefleischskandal stelle sich jetzt die Frage, inwieweit die Farbstoffe nicht doch eine Gesundheitsgefährdung darstellen würden. "Ich erwarte mir hier eine Information der Öffentlichkeit seitens des Gesundheitsministers und sofortige Maßnahmen, nicht gekennzeichnete eingefärbte Oliven ausnahmslos aus dem Sortiment zu nehmen, bis deren Unbedenklichkeit auch wirklich lückenlos nachgewiesen ist", forderte Belakowitsch-Jenewein. Es scheine, als würde sich die Lebensmittelindustrie darauf verlassen, dass die zuständigen Behörden unter der Oberaufsicht von Minister Stöger ohnehin kaum kontrollieren würden.

"Der Gesundheitsminister, der so gerne von gesunder Ernährung faselt, hat gerade im Bereich der Ernährung vollständig versagt. Die Österreicherinnen und Österreicher können im Herbst erleichtert aufatmen, wenn dieser Skandalminister endlich Geschichte sein wird", so Belakowitsch-Jenewein.

