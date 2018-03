"Bewusst gesund": Notfalltraining - wie Ärzte den Ernstfall üben

Außerdem am 11. Mai: Tipps zum Thema "Tinnitus"

Wien (OTS) - Ricarda Reinisch präsentiert in "Bewusst gesund" am Samstag, dem 11. Mai 2013, um 17.05 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Notfalltraining - wie Ärzte den Ernstfall üben

Gerhild Rupar war mit Zwillingen schwanger und überglücklich. Doch dann kam es zu schwerwiegenden Problemen in der Schwangerschaft und die Ärztin wurde mit ihren zwei ungeborenen Kindern selbst zur Patientin. Schließlich stirbt eines der ungeborenen Kinder im Mutterleib und die Wehen setzten drei Monate zu früh ein. Es galt, den anderen Sohn zu retten. Raphael überlebte, dank des schnellen und kompetenten Eingreifens der Ärzte. Gerade solche seltenen Notfälle können Mediziner jetzt trainieren, denn wenn es um Leben und Tod geht, zählt nicht nur jede Sekunde, sondern jeder Handgriff, jedes Kommando, jede Entscheidung muss passen. "Bewusst gesund" war bei einem Simulationsteamtraining im Landeskrankenhaus Salzburg dabei. Ein Bericht von Vroni Brix.

Gesundbrunnen - Leitungs- oder Mineralwasser?

Die warme Jahreszeit ist da und die heiße steht bevor. Jetzt ist es wieder besonders wichtig, dem Körper möglichst viel Flüssigkeit zuzuführen. Denn schließlich verlieren wir bei höheren Temperaturen auch mehr Körperflüssigkeit über den Schweiß. Fragt sich nur:

Leitungswasser oder Mineralwasser? Und wie viel sollte man pro Tag trinken? Die Stiftung Warentest hat die in Deutschland erhältlichen natürlichen Mineralwässer getestet. Ergebnis: Viele davon enthalten weniger Mineralstoffe als Leitungswasser. Auch in Österreich sind seit einigen Jahren Produkte erhältlich, die sich kaum von Leitungswasser unterscheiden und trotzdem Mineralwasser heißen dürfen. "Bewusst gesund" klärt die Frage, ob Mineralwasser Leitungswasser vorzuziehen ist und wie viel Wasser unser Körper am Tag braucht. Christian Kugler berichtet.

Sportplatz - eine Gemeinde macht sich fit

Es war einmal eine kleine, acht Personen umfassende Turngruppe in einem kleinen Weinviertler Dorf. Mit Begeisterung und Bewegung schafften sie es in nur sechs Monaten, rund 133 Kilogramm an Gewicht zu verlieren und ihre Muskeln zu trainieren. Ihr Erfolg und ihre Zielstrebigkeit haben auch die anderen Dorfbewohner/innen motiviert und heute ist Palterndorf-Dobermannsdorf sicher eine der gesündesten Gemeinden in Niederösterreich. Jeden Montag treffen sich die Sportbegeisterten zum Training im Feuerwehrhaus, im Schwimmbad, auf dem Fußballplatz oder einfach auch auf dem Gemeindeamt. "Bewusst gesund" hat die fitten Weinviertler besucht. Ein Beitrag von Vroni Brix.

"Bewusst gesund"-Tipp zum Thema "Tinnitus"

Es rauscht, zischt, pfeift, summt, dröhnt oder klopft. Doch es gibt keine Quelle dieser Geräusche. Jeder vierte Erwachsene hat schon einmal Tinnitus verspürt, jeder zehnte lebt mit einem Dauerpfeifen im Ohr, jeder hundertste empfindet die Ohrgeräusche als schwerwiegende Beeinträchtigung seiner Lebensqualität. Was man dagegen tun kann, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

