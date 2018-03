Verkehrsverbund Ost-Region (VOR): Neue Fahrpreise ab 1. Juli 2013

Einheitliche Öffi-Tarifanpassung für Wien, Niederösterreich und das Burgenland

Wien (OTS) - Mit 1. Juli 2013 passt der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) die Fahrpreise um durchschnittlich 3% an. In Wien sowie

den Außenzonen ändert sich der Einzelfahrschein um zehn Cent auf Euro2,10. Die Preise für die Jahreskarte in Wien mit Euro365 sowie die erfolgreichen Jugendtickets (Euro19,60) und Top-Jugendtickets (Euro60) bleiben unverändert. Jahreskarten, deren Gültigkeitsbeginn vor dem 1. Juli 2013 liegen, sind von der Tarifänderung nicht betroffen. "Trotz dieser Preisanpassung unterhalb der allgemeinen Teuerung wollen wir das Angebot an Öffentlichen Verkehrsdienstleistungen in der Region weiter ausbauen und verbessern", so die VOR-Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Thomas Bohrn.

Moderate Tarifanpassung

VOR organisiert das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln in der Ostregion und koordiniert die Leistungen und Tarife von über 40 Verkehrsbetrieben in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. "Dieser Schritt ist erforderlich, da seit der letzten Tarifanpassung der Außenzonen im Juli 2009 viele Kostenfaktoren der Verkehrsdienstleister gestiegen sind - etwa die Energie-, Treibstoff-oder Rohstoffpreise", erklärt Bohrn. "Mit durchschnittlich 3%

liegt diese Anpassung weit unter der allgemeinen Inflationsrate seit 2009 von ungefähr 8%. Für die Verkehrsunternehmen zentrale Posten wie die Energiepreise (rd. +12% seit 2010), sind teilweise noch wesentlich stärker angestiegen. Einen Teil dieser Kostensteigerungen konnten wir durch Effizienzmaßnahmen auffangen und verhindern, dass sie 1:1 an die Fahrgäste weitergeben werden", unterstreicht VOR-Geschäftsführer Wolfgang Schroll.

Erfolgsstory Verkehrsverbund Ost-Region

Der von VOR koordinierte Öffentliche Verkehr in der Ostregion ist eine Erfolgsstory: Mit 979 Mio. Fahrgästen wurde 2012 ein neuer Rekord geschafft. Erreicht wurde dies mit hohen Investitionen in Angebotserweiterungen, Takt-Verdichtungen sowie Netzerweiterungen im Öffentlichen Verkehr, womit die Attraktivität der Öffis in der Ostregion weiter gesteigert wurde. "Die Fahrgastzuwächse zeigen, dass die Kombination von fairer Tarifgestaltung und der Verbesserung des Angebots den Umstieg vom PKW auf die Öffis erleichtert", hebt VOR-Geschäftsführer Thomas Bohrn hervor und verweist auf die Erfolge in Wien, wo mittlerweile 39% der Wege mit Öffis bewältigt werden. Mitausschlaggebend für den Erfolg der Öffis ist aber auch der Trend hin zu mehr Umweltbewusstsein bei der Bevölkerung in der Region.

In der Ostregion wurden zudem Anreize zum Umsteigen auf den Öffentlichen Verkehr durch die Forcierung des Ausbaus von P&R- und B&R-Anlagen in Niederösterreich, bessere Intervalle beim Bahn- und Busverkehr sowie durch neue Busfahrzeuge geschaffen. Zu den Verbesserungen der letzten Jahre zählen auch umfangreiche Infrastrukturinvestitionen, wie etwa die Inbetriebnahme der Bahn-Hochleistungsstrecke zwischen Wien und St. Pölten, die die Fahrzeit erheblich verkürzt. Die Teilinbetriebnahme des Wiener Hauptbahnhofes ist ein wichtiger Schritt für die zentrale Verkehrsdrehscheibe. In Wien wurden Investitionen in die Netzerweiterung und den Fuhrpark vorgenommen: Neben der U2 und U1 wird etwa die Linie 26 verlängert. Mit Öffi-Bevorrangungsmaßnahmen wurde die Durchschnittsgeschwindigkeit der Straßenbahn nahezu verdoppelt. Im vergangenen Jahr wurden über 1.000 Meter eigene Busspuren eingerichtet, 33 Ampeln angepasst und ca. 1.700 Meter selbstständige Gleiskörper in Betrieb genommen. Im Burgenland verbesserte die Durchbindung der REX-Linie (Deutschkreutz - Ebenfurth - Wien Hbf. - Bratislava Petrzalka) zum Wiener Hauptbahnhof das Angebot für Fahrgäste aus Deutschkreuz, Sopron und Wulkaprodersdorf erheblich. Daneben fährt die Mattersburger Bahn (Wr. Neustadt -Mattersburg - Sopron) nunmehr am Wochenende stündlich.

Kostenwahrheit: Mit Öffis günstiger unterwegs

Öffi-Benutzer in der Ostregion sind in den meisten Fällen nicht nur sicherer, sondern auch günstiger unterwegs. "Autofahrern ist oft nicht bewusst, wie viel sie im Endeffekt fürs Auto ausgeben - denn viele rechnen nur die Spritkosten und nicht die Gesamtkosten, die ein Auto verursacht", meint Schroll. Neben variablen Kosten wie Treibstoff oder Verschleiß belasten fixe Faktoren wie KFZ-Steuer, Versicherung oder Garagenmiete die Geldbörse. Ein einfacher Kostenvergleich zeigt die Kostenrelationen auf: Wer von St. Pölten nach Wien Hütteldorf mit einem durchschnittlichen Diesel-PKW mit 7 Liter Verbrauch auf 100 Kilometer zur Arbeit fährt, braucht bei den aktuellen Kosten allein für Sprit jährlich knapp über 2.300 Euro -die nach amtlichem Kilometergeld berechneten Kosten betragen sogar über 11.000 Euro. Mit einer VOR-Jahreskarte wäre dieselbe Person bequem um nur 1.480 Euro öffentlich unterwegs - und zwar nicht nur von St. Pölten nach Wien und retour, sondern ganzjährig in der Region. Öffentlicher Verkehr "rechnet sich" für die Menschen in der Ostregion.

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR): Besser unterwegs

Als ältester und größter Verkehrsverbund Österreichs vereint VOR seit 1984 Schienenverkehrs- und Busverkehrsunternehmen zu einer Tarifgemeinschaft für rund 2,7 Mio. Einwohner. Auf einer Fläche von 8.841 km2 verkehren im VOR rd. 900 Linien, die ca. 11.500 Haltestellen in Wien, Niederösterreich und Burgenland bedienen. Jährlich nützen über 979 Mio. Fahrgäste die vielfältigen Öffi-Angebote auf einer Linienlänge von 8.362 km. Die Aufgaben des VOR können unter den vier Begriffen "informieren, verbinden, unterstützen, bewegen" zusammengefasst werden. Das Leistungsspektrum reicht von Fahrplan- und Tarifkoordination, der Planung von Verkehrskonzepten und der Ausschreibung von Verkehrsdienstleistungen bis zur Beauftragung von Verkehrsunternehmen. VOR ist auch über die Ostregion hinaus als Impulsgeber und Ansprechpartner für intelligente Mobilität bekannt.

