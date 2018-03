Haider/Podgorschek zu Bundesfinanzrahmen 2013-2017: Lohnsteuer überholt Umsatzsteuer - Abdankung der SPÖ als Partei der Arbeit

Faktor Arbeit wird weiter belastet und SPÖ sieht zu: Keine Reformen und gespart wird irgendwann

Wien (OTS) - Als verantwortungslose Fortsetzung der "gewaltigsten Abkassieraktion der Geschichte" bezeichneten heute die beiden freiheitlichen Nationalratsabgeordneten Roman Haider und Elmar Podgorschek den von der Bundesregierung vorgelegten Bundesfinanzrahmen 2013-2017 im Rahmen der Debatte im parl. Budgetausschuss.

"Selbst der Leiter des Budgetdienstes im Parlament, Dr. Berger hat darauf hingewiesen, dass die Lohnsteuer, die durch die kalte Progression um rd. 30% steigen wird, die Umsatzsteuer, die nur um 17% steigt, überholen wird", kritisiert Haider vor allem die SPÖ, die hier tatenlos zusieht und andererseits dauernd davon spricht, den Faktor Arbeit zu entlasten! Und dass es gerade die SPÖ sei, die v.a. in Wien durch exorbitante Abgaben- und Gebührenerhöhungen dafür gesorgt habe, dass sich die Menschen das Wohnen nicht mehr leisten können. "Und dann geht die SPÖ her und fordert leistbare Mieten. Erst die Betriebskosten in die Höhe schnalzen und dann noch die Menschen für dumm verkaufen - das ist es, was die SPÖ hier macht" so Haider in Richtung SPÖ. Dringenden Handlungsbedarf sieht Haider auch im Bereich der Verschuldung der Gemeinden. "Und dass der Finanzrahmen wegen der absehbaren Einrechnung der ausgelagerten Schulden des Bundes - etwa bei ÖBB, BIG oder ASFINAG - aufgrund der neuen EU-Statistikregeln und der mehr als fraglichen - aber eingerechneten - Einnahmen aus der in weite Ferne gerückten Finanztransaktionssteuer und der Abkommen mit der Schweiz und Liechtenstein nicht halten wird, ist evident", zeigt Haider die freiheitlichen Hauptkritikpunkte auf.

"Die kalte Progression durch die extrem niedrigen Zinsen ist ein großes Problem für die österreichische Bevölkerung. Zugunsten günstiger Staatsfinanzierung wird der einfache Sparer enteignet, indem seine Sparguthaben immer weniger wert werden. Und die Risiken, die sich aus der Bankenrettung - etwa der ÖVAG oder der KA-Finanz -sind weder absehbar, noch finden sie Niederschlag im Finanzrahmen", kritisiert Podgorschek.

