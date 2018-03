"Frisch gekocht Kochchampion" am 10. Mai in ORF 2

Andi und Alex kochen mit jungen Gästen für den Muttertag

Wien (OTS) - In der Muttertagssendung am Freitag, dem 10. Mai 2013, um 14.00 Uhr in ORF 2 assistieren Andi und Alex dem Geschwisterpaar Raphael Zenaty (13 Jahre) und seiner jüngeren Schwester Hannah (10 Jahre).

Raphael und Hannah bereiten jeweils ein Gericht zu, mit dem sie ihre Mutter am Muttertag verwöhnen möchten. Raphael verrät sein Rezept für Schweinslungenbraten mit Safranreis und Gemüse und Hannah bäckt einen Mohngugelhupf.

"Frisch gekocht Kochchampion" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) abrufbar.

