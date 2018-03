Ab heute monatlich! WirtschaftsBlatt Regional für jedes Bundesland.

Erstausgabe bereits ein voller Erfolg: 9 Zeitungen. 9 Bundesländer. 206.678 Stück Auflage nach Bundesländern regionalisiert für alle Top-Entscheider Österreichs.

Wien (OTS/WirtschaftsBlatt) - Heute, am 8. Mai 2013 erscheint zum ersten Mal "WirtschaftsBlatt Regional", ein bis zu 56 Seiten starkes Printprodukt aus dem Hause der größten Wirtschaftsredaktion Österreichs. Ab sofort bieten 9 regionale Zeitungen jeden Monat neue, unabhängige und professionelle Wirtschaftsberichterstattung für jedes Bundesland. Anzeigen, Beilagen und Sonderwerbeformen sind nun regionalisiert und ohne Streuverlust buchbar.

In der Erstausgabe beleuchten Reportagen, Interviews, Branchenstatistiken, Analysen, Hintergründe, sowie Sonderthemen zu Fuhrpark, Logistik und Standort das lokale Wirtschaftsgeschehen des jeweiligen Bundeslandes. Die für das inhaltliche Konzept verantwortliche WirtschaftsBlatt-Chefredakteurin Esther Mitterstieler ist überzeugt: "Unser WirtschaftsBlatt Regional Team hat 9 hochinformative Zeitungen gemacht, die mehr als 200.000 Managern und Unternehmern einen großen Nutzwert bringen. Und das natürlich in gewohnter WirtschaftsBlatt-Qualität."

Punktgenaue Zielgruppe: Alle Top-Entscheider Österreichs

Neben der täglichen Bundesländer-Berichterstattung im Hauptblatt erscheint ab sofort eine eigene Regionalausgabe je Bundesland, die dem WirtschaftsBlatt jeden Monat beiliegt. Zusätzlich wird WirtschaftsBlatt Regional mehr als 206.678 spezifisch ausgewählten Top-Entscheidern der Österreichischen Wirtschaft persönlich zugestellt. Die Auswahl der WirtschaftsBlatt Regional Empfänger wurde anhand einer detailierten Zielgruppendefinition auf Basis der Leseranalyse Entscheidungsträger (LAE) getroffen. Durch die optimierte Platzierung der Werbebotschaft werden Streuverluste ausgeschlossen und höchstmögliche Relevanz für den Leser sichergestellt.

Bebuchung übertraf alle Erwartungen

Michael Tillian, CEO von "WirtschaftsBlatt" und "Die Presse", sieht in dem innovativen Produkt eine wichtige Möglichkeit, Entscheidungsträger vor Ort punktgenau zu erreichen. Das große Interesse der Werbetreibenden an der Erstausgabe von WirtschaftsBlatt Regional gibt ihm Recht: "Die Bebuchung der ersten Regionalzeitung hat all unsere Erwartungen übertroffen. Während andere ihre Auflagen zurückfahren und sparen, haben wir 9 neue, regionalisierte Wirtschafts-Bundesländerzeitungen in gewohnter WirtschaftsBlatt-Qualität auf den Markt gebracht."

Dank der neuen Regionalzeitungen hat WirtschaftsBlatt die Business-to-Business-Kommunikation in Österreich entscheidend vereinfacht: Regionale Inhalte sowie Anzeigen und Advertorials erreichen nun die Top-Entscheider des Landes ohne Streuverluste und dank der flexiblen Regionalisierbarkeit zu äußerst kompetitiven Preisen. Die Zeitungen können national, pro Bundesland einzeln oder beliebig kombiniert gebucht werden: Die nächste Ausgabe erscheint übrigens am 05. Juni.

