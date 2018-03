Auer zu Sondersitzung: FPÖ inszeniert politische Ablenkungsmanöver in Serie

Klar wird Pflanzenschutz in Agrarzeitungen beworben, nicht im Biker-Magazin

Wien (OTS) - "Wer Landmaschinen, Düngemittel oder auch Pflanzenschutzmittel herstellt und werbetechnisch die Zielgruppe Landwirtschaft möglichst ohne Streuverluste treffen will, wird selbstverständlich in Agrarzeitungen werben - nicht in der U-Bahn-Zeitung und nicht in Biker-Magazinen", stellte Bauernbund-Präsident Jakob Auer zur Zweckmäßigkeit von Inseraten klar. Dass diese Schaltungen saisonbedingt im Frühling und Frühsommer - also zur Saatzeit - interessant sind, sei wohl auch für Laien nachvollziehbar.

"Selbst mit der Lupe kann ich daran nichts Verwerfliches erkennen", wies Auer die Anschuldigungen der Freiheitlichen von Lobbyismus oder Bestechung als hanebüchen zurück. Landwirtschafts-und Umweltminister Nikolaus Berlakovich sei weder Verleger noch Herausgeber und schon gar nicht Eigentümer der BauernZeitung. "Offenbar geht es nur um Politpropaganda, um davon abzulenken, dass Frank Stronach die Politshow besser beherrscht als die FPÖ. Die Blauen reiten - teilweise in nie gekannter Einhelligkeit mit den Grünen - eine politische Attacke nach der anderen gegen Minister Berlakovich. Auf diese Art werden die Freiheitlichen hundertprozentig nie regierungstauglich sein", ist der Bauernbund-Präsident überzeugt.

Sondersitzung ist gefundenes Fressen für Opposition

Das Ausschlachten des Rechnungshof-Endberichtes zur Öffentlichkeitsarbeit des Lebensministeriums, die Sondersitzung, der angekündigte Misstrauensantrag sowie Anzeigen wegen Amtsmissbrauch, Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft - die Blauen plündern derzeit das oppositionelle Arsenal. Auer dazu: "Jannach und Konsorten bringen nichts Neues zutage. Sämtliche Anschuldigungen gegen die BauernZeitung, den ÖVP-Bauernbund oder die Plattform Forum Land haben sich schon in der Vergangenheit als haltlos erwiesen und wurden in einer Reihe von parlamentarischen Anfragen beantwortet", stellte der Bauernbund-Präsident klar. "Alles Schnee von gestern. In allen Fragen, die den Bauernbund oder die Plattform Forum Land betreffen, habe ich mich immer zu völliger Transparenz bekannt und gegenüber den untersuchenden Behörden sämtliche Unterlagen offengelegt. Jede einzelne Behauptung von BZÖ oder FPÖ ist politisch motiviert und war bei genauer Betrachtung gegenstandlos und ohne Substanz", so Auer. Auch die kommende Sondersitzung werde nur der Inszenierung dienen. "Wie Landwirtschaftsminister Berlakovich gestern gezeigt hat, ist unsere Regierungspolitik lösungsorientiert und konsensbereit. Im Interesse des Landes sollten wir schnell wieder zur sachlichen politischen Arbeit zurückkehren. Alles andere ist ein Wählervertreibungsprogramm, das sich mit einem System politischer Verantwortung, zu dem ich mich ausdrücklich bekenne, nicht verträgt", so Bauernbund-Präsident Auer abschließend.

