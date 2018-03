FPÖ-Gartelgruber: Erhöhung der Strafrahmen bei einzelnen Sexualstraftaten kann nur erster Schritt sein

Härteres Vorgehen gegen Sexualstraftäter dringend nötig!

Wien (OTS) - "Es ist erfreulich, dass Ministerin Karl einen Teil der freiheitlichen Forderungen zu einem härteren Vorgehen gegen Sexualstraftäter übernommen hat", erklärt die freiheitliche Frauensprecherin NAbg. Carmen Gartelgruber anlässlich des entsprechenden Beschlusses im gestrigen Ministerrat, bei dem eine Erhöhung der Mindeststrafe für Vergewaltigung sowie eine Verschärfung bei anderen Delikten beschlossen wurde.

Dennoch seien diese Maßnahmen keineswegs ausreichend. "Das Risiko für die Gesellschaft, das von diesen Tätern ausgeht, muss minimiert werden. Dazu bedarf es unter anderem eines ganzen Bündels an Gesetzesänderungen", so Gartelgruber. Besonders wichtig sei, dass der Opferschutz in den Mittelpunkt gestellt werde. Auf die Befindlichkeit der Täter dürfe nur Rücksicht genommen werden, wenn dadurch keine weitere Gefährdung zu erwarten sei. Einerseits seien die Strafdrohungen sowohl als general- als auch als spezialpräventive Maßnahme teilweise noch nicht ausreichend. Andererseits müssten Hafterleichterungen eingeschränkt und in schweren Fälle gänzlich gestrichen werden; das gleiche gelte auch für die vorzeitige Entlassung auf Bewährung. Auch nach ihrer Entlassung müssten derartige Täter weiter beobachtet werden. Außerdem sei bei gewissen Delikten eine Ausweitung oder Streichung der Verjährungsfrist zu überlegen. "Wir müssen ganz klar feststellen, dass es sich nicht um Opfer widriger Umstände sondern um Schwerverbrecher handelt. Es wäre gegenüber den Opfern und der Gesellschaft falsch, Milde walten zu lassen", meint Gartelgruber.

Neben diesen gesetzlichen Maßnahmen seien überdies Studien über die Resozialisierung und die Rückfallquoten nötig, um mehr über diese Tätergruppe und ihr Verhalten zu erfahren, so Gartelgruber abschließend.

