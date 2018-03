100. Ausgabe von "Hallo okidoki" am 11. Mai in ORF eins

Jubiläumssendung mit Christina Karnicnik und Robert Steiner

Wien (OTS) - 100 Mal "Hallo okidoki" - ein Grund zum Feiern! Um die 100. Sendung des ORF-eins-Kindermagazins gebührend zu feiern, moderieren Christina Karnicnik und Robert Steiner diese Ausgabe von "Hallo okidoki" am Samstag, dem 11. Mai 2013, um 9.10 Uhr in ORF eins (WH am 12. Mai um 9.20 Uhr) zu zweit. Zum Jubiläum lassen die Moderatoren die lustigsten Hoppala-Szenen aus zwei Jahren Revue passieren. Außerdem widmet sich "Hallo okidoki" den Müttern! Rechtzeitig zum Muttertag am 12. Mai zeigt Elsa, wie in ihrer Familie insgesamt fünf Generationen die "beste Mama der Welt" hochleben lassen. So hat beispielsweise das gemeinsame Brauen von Löwenzahnsirup zum Gugelhupf bei Elsa und ihren Omas schon Familientradition. Und Noah besucht eine Floristin und lernt, wie man einen schönen Muttertagsstrauß bindet. Warum manche Blumen duften und andere nicht und wie ein Strauß länger frischt bleibt, bringt er auch noch in Erfahrung.

"Hallo okidoki" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

