Steibl: Top-Jugend-Ticket entlastet Familien massiv

Steirische Jugendkarte bringt finanzielle Erleichterungen für Familien und fördert Umweltbewusstsein der Jugend - ÖVP-Ziel: Österreich zum familienfreundlichsten Land Europas machen

Wien, 8. Mai 2013 (ÖVP-PK) "Eine wesentliche Erleichterung für die steirischen Familien", nennt ÖVP-Familiensprecherin Ridi Steibl die Einführung des Top-Jugend-Ticket in der Steiermark, auf die sich Familien- und Jugendminister Reinhold Mitterlehner mit seinen steirischen Verhandlungspartnern geeinigt hat. Ab kommenden Herbst können nun alle Schüler und Lehrlinge um 96 Euro mit den öffentlichen Verkehrsmitteln quer durch die Steiermark fahren, was eine Ersparnis von mindestens 109 Euro gegenüber der regulären Jahresnetzkarte bedeutet. Zudem gilt die Karte nicht nur für den Schulweg, sondern ist auf allen Strecken nutzbar. Die Vorteile liegen auf der Hand, sagt Steibl: "Wir entlasten dadurch Familien finanziell, erleichtern den Jugendlichen ihre Freizeitgestaltung

und fördern zugleich ein nachhaltiges Verkehrsnutzungsverhalten der Jugendlichen." Zudem bringt das Top-Jugend-Ticket Vorteile für Patchwork-Familien mit sich: "Viele Jugendliche pendeln nicht nur zwischen Elternhaus und Schule, sondern auch zwischen den beiden Elternteilen oder den Großeltern", so Steibl, und abschließend:

"Die ÖVP ist die Familienpartei Österreichs. Wir sorgen für die besten Rahmenbedingungen und wollen so Mut zu Kind und Familie machen. Dafür stehen Michael Spindelegger und die gesamte ÖVP. So werden wir das familienfreundlichste Land Europas." ****

