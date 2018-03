Korosec: Stopp dem Pflegezahlen-Alarmismus!

Aktuelle Allianz-Studie im richtigen Lichte betrachten!

Wien (OTS) - Zu den heute präsentierten Pflegezahlen der Allianz hält LAbg. Ingrid Korosec, Bundesobmann-Stellvertreterin des Österreichischen Seniorenbundes und Landesvorsitzende des Wiener Seniorenbundes fest:

"Die Allianz erklärt uns also heute, sie wisse, wie viele Menschen im Österreich der Jahre 2050 oder gar 2060 pflegebedürftig sein werden. Sie stellt dabei alleine eine Relation mit dem Geburtsdatum her. Und die Bilanz ist freilich klar: Explosion der Kosten, alles fürchterlich unfinanzierbar. Dazu halte ich fest: Wer im Jahr 2050 genau 60 Jahre alt sein wird, ist heute 23 Jahre alt, wer den 60er im Jahr 2060 feiert ist heute 'schon' 13. Was ich damit sagen will: Wenn wir es schaffen die Gesundheitsvorsorge auszubauen, ein breiteres und besseres Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung zu verankern, dann werden nur sehr wenige der heute Jungen dann pflegebedürftig sein. Von 2011 auf 2012 betrug der Anstieg der Pflegegeldbezieher übrigens 'explosive' 0,8 Prozent! Und im Übrigen sind heute nur knapp 80 Prozent der Pflegegeldbezieher Seniorinnen und Senioren. Zusammengefasst: Lassen wir den Alarmismus um Pflegezahlen endlich bleiben. Sorgen wir lieber für ordentliche Gesundheitsvorsorge, ein gesünderes Leben in allen Altersgruppen - dann wird die Pflege der Zukunft nicht zum Problem!"

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Seniorenbund

stv. Generalsekretärin Susanne Walpitscheker

Tel.: 0650-581-78-82

swalpitscheker @ seniorenbund.at

www.seniorenbund.at