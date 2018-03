Kaske zum Europatag: Mit Wachstum und Verteilung das Vertrauen der Menschen in die EU zurückgewinnen

AK fordert einnahmenseitige Maßnahmen für einen wirtschaftspolitischen Kurswechsel in Europa

Wien (OTS) - "Das katastrophale Ausmaß der Arbeitslosigkeit und das massiv eingebrochene Vertrauen der Menschen in weiten Teilen der EU zeigen, dass die überzogene Sparpolitik gescheitert ist. Europa braucht dringend einen wirtschaftspolitischen Kurswechsel", fordert AK Präsident Rudi Kaske anlässlich des Europatages am 9. Mai. Durch effektive Maßnahmen zur Bekämpfung der Steuerflucht, die rasche Einführung der Finanztransaktionssteuer sowie eine EU-weit koordinierte Vorgangsweise bei Steuern auf Vermögen, Spitzeneinkommen sowie Kapitalerträge und Unternehmensgewinne können öffentliche Investitionsprogramme für Wachstum und Beschäftigung finanziert werden. "Verteilungsfragen müssen endlich in den Mittelpunkt der europäischen Wirtschaftspolitik rücken", fordert der AK Präsident.

Die Frühjahrsprognose der Kommission zeigt, dass die Euro-Zone in diesem Jahr noch tiefer in die Rezession rutschen wird, als bisher angenommen. Mittlerweile hat selbst EU-Kommissionspräsident Barroso eingestanden, dass die Spardoktrin an ihre Grenzen gestoßen ist und die Krisenländer mehr Zeit zum Abbau der Schulden benötigen. "Mit der jüngsten Ankündigung einer Fristerstreckung beim Defizitabbau für Spanien, Frankreich und die Niederlande reagiert die Kommission endlich darauf, dass in einem rezessiven Umfeld ein scharfer Konsolidierungskurs die Krise noch verschärft", so der AK Präsident.

Dieser Schritt könne aber nur der Anfang eines Kurswechsels sein, führte Kaske weiter aus und forderte Sofortmaßnahmen für Wachstum und Beschäftigung. Europa könne nur in einem Wachstumsumfeld die Krise bewältigen. Kaske erinnerte daran, dass der Europäische Rat im März 2013 selbst kurzfristige gezielte Maßnahmen zur Förderung von Wachstum und Beschäftigung gefordert und dabei auf Möglichkeiten der geltenden Haushaltsvorschriften hingewiesen habe. Diese Möglichkeiten sehen vor, dass die Mitgliedstaaten ihre Staatsausgaben erhöhen können, wenn diese Erhöhung durch einnah-menseitige Maßnahmen in gleicher Höhe ausgeglichen wird. "Damit hat auch der Europä-ische Rat klar und deutlich die Verteilungsfrage angesprochen. Und das muss endlich angegangenen werden", fordert Kaske.

Gefordert sei jetzt eine Politik, die eine koordinierte Vorgehensweise insbesondere bei den Steuern auf Vermögen, Spitzeneinkommen, Kapitalerträgen und Unternehmensgewinnen umsetzt, um damit die notwendigen Ressourcen für eine expansive Wachstums- und Beschäftigungspolitik zu schaffen, so Kaske. Weitere Ressourcen zur Finanzierung öffentlicher Investitionen können durch die rasche Einführung der geplanten Finanztransaktionssteuer und wirksame Maßnahmen gegen die mittlerweile generell als überbordend erachtete Steuerflucht, Steuerhinterziehung und Steuerdumping sichergestellt werden.

Der Zeitpunkt ist gekommen, ein aus diesen Finanzierungsquellen dotiertes EU-weit koordiniertes öffentliches Investitionsprogramm für Wachstum und Beschäftigung zu be-schließen und umzusetzen. "Das Spardiktat ist gescheitert. Jegliches Zuwarten verschärft die Arbeitslosigkeit und den massiven Vertrauensverlust in die EU weiter und gefährdet damit den europäischen Zusammenhalt", so Kaske abschließend.

