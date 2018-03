Ärztekammer zeichnet Journalistinnen aus

Pressepreis 2012 der Ärztekammer für Wien an die Ö1-Redakteurinnen Margarethe Engelhardt-Krajanek und Astrid Plank

Wien (OTS) - Die Wiener Ärztekammer hat heute, Mittwoch, an die beiden Ö1-Redakteurinnen Margarethe Engelhardt-Krajanek und Astrid Plank für ihre hervorragenden medizinischen Berichterstattungen im vergangenen Jahr zu geteilten Handen den "Pressepreis 2012 der Ärztekammer für Wien" verliehen. Die Überreichung beider Preise nahm Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres vor. ****

Margarethe Engelhardt-Krajanek ist seit 1992 Redakteurin beim Österreichischen Rundfunk, Programm Ö1, in den Sendereihen "Journal Panorama", "Radiokolleg" und "Salzburger Nachtstudio" mit den Schwerpunkten Musiksoziologie, Soziologie, Psychologie und Pädagogik.

Den Pressepreis der Ärztekammer für Wien 2012 erhielt sie für einen Beitrag zum Thema "Borderline - Diagnose und Therapie einer Persönlichkeitsstörung", der im Ö1-"Radiokolleg" vom 12. bis 15. November 2012 jeweils um 9.30 Uhr ausgestrahlt wurde.

Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen

Die zweite Preisträgerin ist Astrid Plank, die die Auszeichnung für einen Beitrag zum Thema Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen und mögliche Konzepte dagegen für die Ö1-Sendereihe "Journal Panorama" am 12. November 2012 erhalten hat.

Plank startete ihre journalistische Karriere vor mehr als 20 Jahren beim ORF: zunächst im Landesstudio Steiermark, danach in Brüssel und in Wien mit einer zehnjährigen Arbeit im Innenpolitik-Ressort und Berichterstattungen für Ö1, Ö2 und Ö3. Seit 2011 ist sie fix beim "Journal Panorama". Hier kümmert sie sich insbesondere um österreichische Themen - um Innenpolitik im engeren Sinn, aber auch um gesellschaftspolitische Fragen, Sendungen mit Sozial- und Gesundheitsschwerpunkten, Zeitgeschichte, et cetera. (hpp)

