Wiener Märkte mit eigenem Stand am Genussfestival 2013

Kochtipps, Spezialitäten und Produkte am Stand der Wiener Märkte

Wien (OTS) - Dieses Wochenende wird zum 6. Mal das "Genussfestival" im Wiener Stadtpark abgehalten. Im Bereich Genussregion Wien, Nähe der U3-Station Stubentor, sind auch die Wiener Märkte präsent. Stadträtin Sandra Frauenberger empfiehlt: "Holen Sie sich Kochtipps und verkosten Sie Schmankerln am Stand der Wiener Märkte!"

Produzentin und Starköchin trumpfen mit Köstlichkeiten auf

Beim Stand der Wiener Märkte werden allerlei Köstlichkeiten zu erwerben sein. Knackiger Spargel, ob grün oder weiß, Bioparadeiser, Erdbeeren und auch Erdbeerspieße in Schokolade getunkt von Natalie Hye, Unternehmerin am Großmarkt Wien, sind Teil des Warenangebots. Frühlingssalat mit Ziegenkäse und auch einer Tagesgerichtsüberraschung von Starköchin Martina Willmann runden das Angebot ab.

Alles zum Thema Genuss sowie gesunde Ernährung

Starköchin Martina Willmann ist neben ihrem Beruf als Köchin auch Ernährungsberaterin nach Traditionell Chinesischer Medizin. Sie lebt das Motto "Heimische Produkte in perfekter Qualität frisch zubereitet ist nicht nur höchster Genuss sondern auch gesunde Ernährung". Tipps und Tricks bei der Speisenzubereitung können auch am Stand der Wiener Märkte in Erfahrung gebracht werden. (Schluss) grs

Öffnungszeiten:

Fr., 10. Mai 2012, 12.00 bis 21.00 Uhr

Sa., 11. Mai 2012, 10.00 bis 21.00 Uhr

So., 12. Mai 2012, 10.00 bis 17.00 Uhr

