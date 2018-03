Biene Österreich: Landwirtschaftsminister nun auch für Pestizidverbot

Wien (OTS) - Nach dem "Bienengipfel", der am Dienstagvormittag in Wien abgehalten wurde, wird Landwirtschaftsminister Berlakovich nun doch dem Vorschlag der EU-Kommission, die für die Bienen so schädlichen Pestizide zu verbieten, zustimmen.

Diese Änderung der österreichischen Position ist aus Sicht der Imkereibranche jedenfalls zu begrüßen. Wichtig für die Imker ist auch, dass Bundesminister Berlakovich sich auch dazu bekannte, dass Österreich keine Anstrengungen unternehmen wird, das durch den Vorschlag der Kommission in Kraft tretende Verbot durch etwaige zusätzliche Verhandlungen oder Ausnahmegenehmigungen unterlaufen zu wollen.

Für die Imker ebenfalls sehr erfreulich ist, dass Bundesminister Berlakovich bei dieser Gelegenheit ganz eindeutig den Gentechnikverzicht Österreichs untermauerte.

Über den Umfang des Kommissionsvorschlags hinausgehend wurde von Bundesminister Berlakovich im Sinne eines umfassenden Bienenschutzes die Einarbeitung imkerlicher Anliegen zu einem umfassenden Bienenschutz in das österreichische Agrarumweltprogramm ÖPUL und in den Nationalen Aktionsplan Pestizide (NAP) zugesagt. In Bezug auf den NAP wurde von Imkerseite im Rahmen des Bienengipfels die Festlegung konkreter Pestizidreduktionsziele und deren regelmäßige Evaluierung gefordert.

Die Arbeit und die Verhandlungen der nächsten Zeit werden zeigen, inwieweit diese Vorhaben auch wirklich umgesetzt werden. Die Vertreter der österreichischen ImkerInnen werden sich intensiv mit ihren imkerlichen Anliegen einbringen.

