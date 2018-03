Haider/Podgorschek: Affront im Budgetausschuss: Regierungsfraktionen verweigern Auskunft durch Rechnungshofpräsident

Opposition zieht geschlossen aus

Wien (OTS) - Mit dem geschlossenen Auszug aus dem Budgetausschuss reagierten heute sämtliche Oppositionsfraktionen auf die Weigerung seitens SPÖ und ÖVP, den Rechnungshofpräsidenten Moser als Auskunftsperson bei der Debatte um den Bundesfinanzrahmen 2013 - 2017 zuzulassen. "Einerseits werden die Mittel für den Rechnungshof gekürzt. Auf der anderen Seite muss der Rechnungshof ab 2013 die Dienstgeberbeiträge in Höhe von rund 2, 5 Millionen Euro jährlich selbst bezahlen. Angesichts der dem Rechnungshof per Gesetz übertragenen Zusatzaufgaben - etwa aus dem Medientransparenzgesetz, dem Parteiengesetz oder den Stabilitätspakten 2011 und 2012 - ist diese Mittelkürzung ein Affront für die parlamentarische Kontrolle", so die Kritik der freiheitlichen Mitglieder im Budgetausschuss, den Nationalräten Roman Haider und Elmar Podgorschek.

"Der Rechnungshof ist der Regierung unbequem und deshalb werden seine Mittel gekürzt. Das ist nicht akzeptabel", so die beiden FPÖ-Nationalräte. "Obwohl Rechnungshofpräsident Moser bei der Sitzung des Budgetausschusses anwesend war, verweigerten ihm SPÖ und ÖVP das Rederecht."

