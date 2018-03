Der rot-weiß-rote Showabend mit "Was gibt es Neues?", "VITASEK?" und "Die Gipfelzipfler"

Wien (OTS) - Ein Sockentag, schwierige Entscheidungen und Kostüme der besonderen Art erwarten das ORF-eins-Publikum beim rot-weiß-roten Showabend nach "Dancing Stars" am Freitag, dem 10. Mai 2013. In "Was gibt es Neues" um 22.20 Uhr steht in dieser Woche der "Tag des verlorenen Sockens" im Mittelpunkt. Aus diesem Grund hat Oliver Baier sich Socken als Wurfgeschosse ausgesucht. Sein Rateteam bestehend aus Lukas Resetarits, Uli Beimpold, Andreas Vitasek, Florian Scheuba und Viktor Gernot muss passend dazu erraten, was denn ein "Sockenschuss" ist. Natalia Kelly meldet sich aus Malmö und stellt eine "schwedische" Frage. Andreas Vitasek muss im Anschluss um 23.10 Uhr eine schwere Entscheidung treffen und philosophiert in "VITASEK?" mit einem Taxifahrer. Die "Gipfelzipfler" versuchen um 23.40 Uhr in einer "Stellungsprobe" einen geschmacksoffensiven Auftritt zu überstehen.

"Was gibt es Neues" um 22.20 Uhr

Der "Tag des verlorenen Sockens" ist ein wunderschöner Anlass für Oliver Baier, seine Gäste mit Socken für gute Antworten zu bewerfen. Und so bemühen sich Lukas Resetarits, Uli Beimpold, Andi Vitasek, Florian Scheuba und Viktor Gernot um besonders originelle Lösungen für Begriffe, wie den "Sockenschuss". Unsere Song-Contest-Starterin Natalia Kelly möchte vor ihrem Start in Malmö noch schnell herausfinden, was ein "Vorwärts-Rückwärts-Schwede" ist.

"VITASEK? - Entscheidungen" um 23.10 Uhr

Vitásek (Andreas Vitásek) bekommt vom ORF ein Angebot für eine neue Fernsehserie, die den Namen des Hauptdarstellers tragen soll. Bei einer Aufzeichnung zu "Was gibt es Neues?" bemerkt er aber, dass auch seine Kollegen Niavarani, Rudle, Gernot & Co. im Gespräch waren und abgelehnt haben. Völlig verunsichert verlangt er von seinem Manager, den bereits unterschriebenen Vorvertrag wieder rückgängig zu machen, was dieser widerwillig veranlasst. Nach einem längeren Gespräch mit einem philosophierenden Taxifahrer (Wolfram Berger) entscheidet sich Vitásek dann doch wieder für die TV-Serie. Aber jetzt hat offenbar bereits ein anderer zugesagt.

"Die Gipfelzipfler - Stellungsprobe" um 23.40 Uhr

Das Leben und der Fernsehalltag sind manchmal gnadenlos: Zuerst werden Mick (Roland Düringer) und Frank (Christian Tramitz) in zwei geschmacksoffensive Kostüme gesteckt, um dann zu Michael Goldhammer (Matthias Franz Stein) auf die Bühne gedrängt zu werden. Eine Stellprobe steht an, bei der die Choreographie des Auftritts besprochen wird. Dabei lässt sich erstaunlicherweise die Tatsache, dass die "Gipfelzipfler" noch immer kein fertiges Lied haben, leichter überspielen als der Konflikt zwischen den beiden Musikern.

"Was gibt es Neues?", "VITASEK?" und "Die Gipfelzipfler" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Wer live im Studio bei einer der Aufzeichnungen von "Was gibt es Neues?" dabei sein möchte, hat unter http://tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben.

