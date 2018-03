Wien Holding: Start des Shuttle Wien-Rostock im Hafen Wien

Intermodales Shuttleservice im Hafen Wien und Hafen Rostock

Wien (OTS) - Am 12. Mai 2013 nimmt das Intermodale Shuttleservice Wien-Rostock erstmals seine Tätigkeit auf, um eine direkte Verbindung zwischen Zentraleuropa und Skandinavien, Finnland und dem Baltikum herzustellen. Der Hafen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, initiierte das Projekt gemeinsam mit dem Hafen Rostock und erweitert damit sein Angebot.

Schnelle und umweltfreundliche Verbindung

Das Angebot richtet sich als sogenannter "offener Zug" an alle Verlader und Spediteure, die diese schnelle und umweltfreundliche Verbindung nutzen wollen. Transportiert werden hauptsächlich kranbare Trailer, das sind Sattelauflieger die mit dem Kran umgeschlagen werden.

Aber auch Container und nicht kranbare Trailer können auf dem Zug mitgeführt werden.

Betrieben wird der Zug von European Rail Shuttle sowie der Wiener Lokalbahnen Cargo in Kooperation mit dem Unternehmen CargoBeamer.

Mehrmals wöchentliche Abfahrten in Planung

Der neue Service wird mit zwei Umläufen pro Woche starten. Nach sechs Monaten ist eine Verdoppelung vorgesehen. Ziel ist eine Abfahrt im Ausmaß von sechsmal pro Woche.

Der Hafen Wien fungiert als Drehscheibe für den Süd- und Südosteuropäischen Raum. Der Hafen Rostock bietet mehr als 140 Abfahren die Woche im Fähr- und RoRo-Verkehr nach Schweden, Finnland, Dänemark und ins Baltikum.

Auf kürzester Strecke durch Tschechien

Die beiden Häfen initiierten das Projekt, sind jedoch als Bereitsteller von Infrastruktur nicht selbst Anbieter von Transportleistungen. Umso mehr freuen sich die beiden Geschäftsführer der Häfen Rostock, Dr. Ulrich Bauernmeister und Wien, Mag. Friedrich Lehr, MBA, über das neue Angebot, das der Notwendigkeit Rechnung trägt, auf dieser wichtigen Achse auf kürzester Strecke durch Tschechien eine wettbewerbsfähige Alternative zur Straße anzubieten.

Hafen Wien: Einer der größten Binnenhäfen in Europa

Der Hafen Wien konnte sich in den letzten Jahren nachhaltig als einer der größten europäischen Donauhäfen etablieren. Er punktet mit seiner optimalen direkten Anbindung an die drei Verkehrsträger Schiff, Eisenbahn und LKW sowie mit der Nähe zum Flughafen Wien-Schwechat. Diese Standortvorteile steigern die Bedeutung des Hafen Wien für die Wirtschaft im gesamten CEE-Raum und machen ihn zum idealen Hub zwischen Ost und West.

Im Logistikzentrum Hafen Wien werden jährlich knapp 11 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen. Etwa die Hälfte davon direkt von der in der Wien Holding angesiedelten Hafen Wien-Gruppe, in der die Wiener Hafen GmbH & Co KG sowie ihre Tochterunternehmen gebündelt sind.

