Spindelegger: "8. Mai mahnt uns nicht zu vergessen"

Wien (OTS) - "Der 8. Mai 1945, der Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus und der Tag an dem Europa nach dem Ende des II. Weltkrieges wieder aufatmen konnte, steht im Zeichen von Neuanfang und Gedenken", erklärte Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger heute im Rahmen einer Veranstaltung des Bundeskanzlers und des Vizekanzlers zum Gedenken an die Befreiung vom Nationalsozialismus und an die Beendigung des Zweiten Weltkrieges in Europa.

Der 8. Mai sei ein Tag des Gedenkens an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, die vor 75 Jahren, im März 1938, über Österreich hereinbrach. Für Österreich und Europa markiere er aber nicht nur das Ende des Krieges, sondern auch den Beginn des Wiederaufbaus und damit eines neuen Kapitels unserer Geschichte. "Als der Grundstein für das Friedensprojekt Europa gelegt wurde, war für jene Generation, die die Schrecken des Krieges erlebt hatte, klar, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist und dass ein Bekenntnis zu gemeinsamen europäischen Werten, zu Demokratie und zur Achtung der Menschenrechte Grundlage für das neue und vereinte Europa sein müsse", so Spindelegger weiter.

Von Anfang an habe sich die Europäische Union daher als Friedens-, Solidar- und Wertegemeinschaft verstanden, führte der Außenminister weiter aus. "Es ist selbstverständlich geworden, in Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und in Achtung der Menschenwürde zu leben. Dies sind aber keine Gewissheiten, sondern Ergebnisse eines Engagements einer jeden und eines jeden. Der heutige Gedenktag ist daher auch ein Auftrag an uns alle, die Vision eines Europas als Friedens-, Werte-und Solidargemeinschaft allen Menschen spürbar zu machen und sicherzustellen, dass diese historischen Errungenschaften der europäischen Nachkriegsgeschichte nicht vergessen werden", erklärte Außenminister.

Spindelegger erinnerte schließlich daran, dass die EU als Friedensprojekt Modellcharakter erreicht hat. "Auch die friedliche Erweiterung der EU war eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Vom Europa der sechs sind wir zu einem Europa der bald 28 herangewachsen. Aus Sicht Österreichs darf dieser Prozess nicht unvollständig blieben. Für einen langfristigen Frieden auf dem Balkan und in Europa gibt es nur eine Option: die Einbeziehung der gesamten Region in den Europäischen Integrationsprozess", schloss Spindelegger.

Im Rahmen des Fests des Freude wird Außenminister Spindelegger auch heute Abend eine Ansprache zur Bedeutung des 8. Mais für Österreich und Europa halten. Das Fest der Freude wird vom Mauthausen Komitee Österreich organisiert und von einer Reihe von Organisationen unterstützt. Es soll sowohl als Feier des Tages der Befreiung von der nationalsozialistischen Herrschaft stattfinden, als auch zum Gedenken an jene Millionen Menschen, die von den Nationalsozialisten verfolgt und ermordet wurden. Auch soll all jener gedacht werden, die den Kampf gegen das nationalsozialistische Regime mit ihrem Leben bezahlt, sich dem nationalsozialistischen Herrschaftsanspruch verweigert, Widerstand geleistet oder in den Truppen der Alliierten einen wichtigen Beitrag für die Befreiung Österreichs geleistet haben.

