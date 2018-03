Autotesttag am 16.5.2013 in Teesdorf, ÖAMTC Teststrecke

Wien (OTS) - In wenigen Tagen ist es soweit, der inzwischen 3. Autotesttag des Industriemagazin Verlag geht am 16. Mai an den Start und auch diesmal sind Geschäftsführer und Fuhrparkmanager eingeladen, viele tolle Modelle zu testen: von BMW bis Renault ist der Fuhrpark vollgepackt mit edlen Limousinen, sportlichen Kerlchen und sauberen Elektrostars. Sogar die ultraschicken Elektroroller von IO Scooter stehen am Start, Vespafeeling aus der Steckdose! Eine einmalige Gelegenheit, die motorisierte Vielfalt bequem an einem Tag zu testen.

Spritsparende Unternehmen gesucht

Im Rahmen des Autotesttages 2013 findet der movin4LIFE-Spritspar-Wettbewerb statt. Veranstaltet von movin4LIFE -dem österreichischen Portal für Mobilität - in Kooperation mit dem Lebensministerium und Nissan Nutzfahrzeuge.

Auf einer markierten Fahrstrecke können Besucher des Autotesttages unter Anleitung von zertifizierten Spritspar-Trainern die "Geheimnisse" umweltverträglicher und kostensparender Mobilität erfahren. Nach theoretischen Trainertipps folgt für alle Teilnehmer die praktische Umsetzung am Parcours mit Nissan Nutzfahrzeugen sowie dem brandneuen Elektromodell Nissan Leaf.

Als Hauptpreis gibt es ein Wochenende in einem Vier-Sterne-Wellnesshotel zu gewinnen. Außerdem erhalten die ersten drei Gewinner des Spritsparwettbewerbs Gutscheine für individuelle Spritspartrainings mit zertifizierten Profis.

Restplätze können jetzt noch ergattert werden unter www.autotesttag.at

Alle Informationen zu den einzelnen Modellen finden Sie im Detail aufgelistet.

