Industrie zum Europatag: Europa stärken, Reindustrialisierung forcieren

IV-GS Neumayer: Potenzial des Binnenmarktes nutzen - Strukturreformen und Zukunftsinvestitionen vorantreiben - Überregulierung abbauen - Demokratische Legitimierung ausbauen

Wien (OTS/PdI) - "Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten und allen Unkenrufen zum Trotz ist Europa unsere beste Chance, um Wachstum, Arbeitsplätze und damit unseren Wohlstand zu sichern. Wir müssen daher die Europäische Union unbedingt weiter stärken - das bedeutet: Überregulierungen abbauen und das Ziel der EU-Kommission einer Reindustrialisierung des Kontinents umsetzen", betonte der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer heute, Mittwoch, anlässlich des Europatages am 9. Mai. Gerade Österreich habe überdurchschnittlich von der europäischen Einigung profitiert, es sei daher "geradezu eine Pflicht, weiter aktiv und konstruktiv am gemeinsamen Haus Europa zu bauen. Dies braucht natürlich auch einen entsprechenden Mindset bei der Politik. Billiger Anti-EU-Populismus darf keinen Platz haben - wir schaden uns damit als exportorientiertes Industrieland nur selbst", so Neumayer. Positiv hervorzuheben sei insbesondere aus österreichischer Sicht als Nr.-1-Investor der am 1. Juli zu vollziehende EU-Beitritt Kroatiens.

Trotz der europaweiten Verschuldungskrise biete gerade der gemeinsame Wirtschaftsraum weiter die besten Zukunftschancen, betonte der IV-Generalsekretär: "Der Binnenmarkt ist noch immer nicht in allen Bereichen vollendet, hier gibt es noch viel Potenzial. So wechseln derzeit nur 0,1 Prozent der europäischen Arbeitskräfte innerhalb eines Jahres von einem Land zum anderen." Europa müsse weiter konsequent seine Strukturen reformieren, um die Verschuldung einzudämmen und gleichzeitig Mittel für die Zukunftsinvestitionen in Bildung, Forschung und Entwicklung sowie Innovation freizumachen. Das jüngste EU-Budget sei hier "ein Schritt in die falsche Richtung" gewesen. Zudem brauche es sinnvolle gemeinsame Lösungen in der Energiepolitik. "Der vermehrte Einsatz erneuerbarer Energien kann nur mit der entsprechenden Infrastruktur funktionieren - dies kann nur in einer koordinierten gemeinsamen Kraftanstrengung gelingen."

Keinesfalls dürfe sich Europa mit "scheinbar populären aber überzogenen und vor allem einseitigen Selbstverpflichtungen beim Klimaschutz im internationalen Wettbewerb schaden", so Neumayer weiter. Sowohl in Österreich als auch Europa insgesamt würden zu große einseitige Selbstverpflichtungen das Ziel einer Reindustrialisierung konterkarieren. Wichtig sei es zudem, so er IV-Generalsekretär, die "demokratische Legitimation der EU weiter zu stärken - etwa durch die Direktwahl des Kommissionspräsidenten -sowie die Stärkung des EU-Parlaments - etwa durch die Zulassung paneuropäischer Listen". Insgesamt müsse Europa gemeinsam die aktuellen Herausforderungen bewältigen, die Richtschnur dabei müssten aber "die wettbewerbsfähigen Staaten sein, und nicht umgekehrt", sagte Neumayer.

