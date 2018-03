ARBÖ: Der See ruft - das Mekka Tausender Tuningfans

32. GTI-Treffen und "Fenstertag" sorgen für Staus

Wien (OTS) - Auch heuer werden wieder zigtausenden VW, Audi, Seat und Skoda Tuningfans aus ganz Europa zum Auto News Treffen in die Gemeinde Maria Wörth strömen, so der ARBÖ-Informationsdienst. Die Party-Woche der Autofans beginnt bereits heute und endet erst am 11. Mai.

Da die meisten Gäste mit dem eigenen Fahrzeug anreisen sind Staus und Verzögerungen vorprogrammiert.

Das Hauptaugenmerk liegt auf den Landesstraßen rund um Reifnitz, auf der Süd-Autobahn (A2), im Bereich zwischen Klagenfurt und Villach. Staus und Verzögerungen sollten auch auf der Tauern-Autobahn (A10), vor dem Katschbergtunnel bzw. Tauerntunnel einberechnet werden, warnt der ARBÖ.

Beachtet werden sollte außerdem, dass eine Einfahrt nach Reifnitz nur mit Ticket möglich ist. Bei Verkehrsüberlastung im Veranstaltungsbereich werden die Kfz mit einem "Einfahrtsticket-gelb" (für Zimmerbuchungen außerhalb der Gemeinde Maria Wörth) unmittelbar nach Passieren der Einfahrtskontrollen auf die extra reservierten Parkplätze verwiesen und können somit nicht in das Veranstaltungszentrum einfahren. Besucher die nur die Fahrzeuge bestaunen möchten müssen außerhalb des Veranstaltungsgeländes parken. Auch öffentlich kann man mit dem Postbus im Stundentakt von Klagenfurt oder Velden zu der Veranstaltung nach Reifnitz gelangen, informiert der ARBÖ.

"Fenstertag" sorgt für zusätzliche Staus=

Nicht nur die Tuningfans freuen sich über ein verlängertes Wochenende. Auch viele andere Österreicherinnen und Österreicher werden den sogenannten Fenstertag am 10. Mai nutzen um diverse Familienbesuche oder Ausflüge zu machen, ist der ARBÖ-Informationsdienst sicher.

Erfahrungsgemäß werden bereits heute ab den Nachmittagsstunden die ersten Verzögerungen und Staus erwartet. In Wien wird es sich vor allem bei der Westausfahrt, der Auffahrt zur Süd-Autobahn (A2) sowie im Bereich der Altmannsdorfer Straße stauen. Verzögerungen sollten auch auf der Ost-Autobahn (A4), in Richtung Ungarn, sowie auf der Südost-Tangente (A23), in beiden Fahrtrichtungen eingeplant werden.

Informationen zum aktuellen Verkehrsaufkommen, sowie Straßenzuständen erhalten Sie beim ARBÖ-Informationsdienst unter der Telefonnummer 050 123 123, im Internet unter www.verkehrsline.at oder im ORF-Teletext auf Seite 431.

