Becker: EU-Bürger können nur Rechte nutzen, die sie kennen

EU-Parlament fordert Beseitigung von Hindernissen bei der Unionsbürgerschaft

Brüssel, 08. Mai 2013 (OTS) "EU-Bürger können nur Rechte nutzen, die sie kennen. Dabei verfügen alle Staatsangehörigen mit der Unionsbürgerschaft über zusätzliche Rechte und Vorteile", so der ÖVP-Europaabgeordnete Heinz K. Becker heute zur Präsentation des Unionsbürgerschaftsberichts der EU-Kommission. "Aufenthaltsrecht und Wahlrecht in allen EU-Ländern, diplomatischer Schutz durch alle EU-Staaten auf der ganzen Welt, der europaweite Zugang zu Bildung oder grenzüberschreitende Verbraucherrechte sind nur einige Beispiele. Wir brauchen großangelegte Informationskampagnen von den EU-Institutionen, den Medien und ganz besonders von den Mitgliedstaaten selbst. Vor allem in Schulen sollte angesetzt werden", so Becker. ****

Im letzten Unionsbürgerschaftsbericht der EU-Kommission von 2010 wurden Maßnahmen angekündigt, deren Umsetzung im diesjährigen Bericht überprüft wird. "Viele der geplanten Maßnahmen wurden inzwischen erfolgreich umgesetzt. So wurden etwa die Verbraucherrechte beim Online-Einkauf gestärkt und grenzüberschreitendes Erben erleichtert. Der Zugang zu Gesundheitsvorsorge in ganz Europa und deren Kostenrückerstattung wurde vereinfacht und wir haben als Instrument der direkten Demokratie die 'Europäische Bürgerinitiative' geschaffen", erklärt Becker.

"Langfristiges Ziel der Unionsbürgerschaft muss sein, dass sich EU-Bürger in jedem europäischen Staat wie zu Hause und im eigenen Heimatland wahrhaft europäisch fühlen", so Becker. Dafür müssen weitere bürokratische Hindernisse in den nächsten Jahren beseitigt werden. Die Vereinfachung der Registrierung eines Autos in einem anderen EU-Land oder der Ausbau eines europäischen Arbeitsmarktes sollten nächste Schritte sein. "Wir müssen es EU-Bürgern endlich ermöglichen, von allen Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten in ganz Europa ungehindert zu profitieren. Dies ist ein zentraler Hebel, um Angebot und Nachfrage am europäischen Arbeitsmarkt stärker zusammenzuführen und die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen", stellt Becker fest und verweist etwa auf die im heutigen Bericht angekündigte Offensive zur Förderung von Qualitätspraktika für junge Menschen.

