Topmanagement-Berater für vier Tage: McKinsey lädt ein zum Blick hinter die Kulissen / Beim "Backstage"-Workshop in Wien erleben Studierende, wie Beratung funktioniert

Düsseldorf (ots) - Die Unternehmensberatung McKinsey & Company lässt hinter die Kulissen blicken. Ob mitten im Studium oder mit erster Berufserfahrung: Interessierte erhalten beim Workshop "Backstage" vom 25. bis 28. Juli in Wien einmalige Einblicke und Tipps, wenn sie für ein paar Tage in die Rolle eines Topmanagement-Beraters schlüpfen. Das Angebot richtet sich an Studierende ab dem dritten Semester mit herausragenden Studienleistungen, an Doktoranden aller Fachrichtungen sowie Young Professionals mit bis zu drei Jahren Berufserfahrung. Bewerbungen sind ab sofort möglich unter www.backstage.mckinsey.de. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 9. Juni.

Nach vier Tagen haben die Backstage-Teilnehmer eine erste Vorstellung von den unterschiedlichen Facetten des Beraterberufs und der Atmosphäre bei McKinsey. Unter realistischen Bedingungen erarbeiten sie im Team eine Vorstandpräsentation für einen Klienten inklusive Datensuche, -analyse und gemeinsamem Problem-Solving. Interaktive Workshops zu so unterschiedlichen Themen wie Green Economy oder der Zukunft der Luxusgüterbranche stehen genauso auf dem Programm wie der Erfahrungsaustausch mit den Menschen bei McKinsey. Berater berichten von ihrem Berufsleben und darüber, warum sie selbst den Weg in die Beratung eingeschlagen haben. Darüber hinaus erfahren die Teilnehmer alles Wichtige über den Auswahlprozess, über die Chancen und individuellen Entwicklungsmöglichkeiten bei McKinsey. Das Freizeit-und Abendprogramm kommt selbstverständlich auch nicht zu kurz.

Voraussetzung für die Teilnahme an "Backstage" sind exzellente Hochschulleistungen, Neugier, Vielseitigkeit und Engagement. Zu den Bewerbungsunterlagen sollten ein tabellarischer Lebenslauf, Kopien sämtlicher Zeugnisse sowie Referenzen für Praktika und andere außeruniversitäre Aktivitäten gehören. Bewerbungsschluss ist der 9. Juni.

Weitere Informationen erhalten Bewerber unter www.backstage.mckinsey.com sowie bei Verena Feigl, backstage@mckinsey.com, Tel.: +49 221 208 7555.

