Leistbares Wohnen ist mehr als die Errichtungskosten

Stockerau (OTS) - Seit leistbares Wohnen zum Wahlkampfthema geworden ist, konzentriert sich die Diskussion hauptsächlich auf die Themen Anschaffungs- und Mietkosten sowie die Zweckbindung der Wohnbauförderung. Kaum jemand spricht mehr über die Energiekosten, die den Österreichern mehr und mehr zu schaffen machen.

150 Euro zahlt das Land Niederösterreich, in Kärnten wurde der Betrag 2012 von 150 auf 180 Euro erhöht. Die Rede ist vom Heizkostenzuschuss, den jedes österreichische Bundesland bedürftigen Menschen gewährt. Und es werden immer mehr Haushalte, die um diese Unterstützung ansuchen müssen. "Der springende Punkt beim leistbaren Wohnen sind nämlich nicht ausschließlich die Errichtungskosten, sondern die Wohnkosten", rückt Dipl.oec Daniel Domini, Geschäftsführer bei Saint-Gobain ISOVER Austria, die Argumente in der aktuellen Diskussion etwas zurecht. Für den privaten Haushalt sind es vor allem die jährlichen Energiekosten, die zunehmend zur Belastung werden. Domini: "Ein Liter Heizöl kostete im Februar 2013 einen Euro. Unter 2000 Litern kommt ein durchschnittliches Einfamilienhaus aber nicht durch den Winter. Die Kosten fürs Heizen betragen also deutlich mehr als ein übliches Monatsgehalt."

Ein Land der Eigentümer

Von den rund 3,86 Millionen Wohneinheiten in Österreich, stehen schon heute 2,88 Millionen im Privatbesitz. Viele Eigentümer sind von den Errichtungskosten selbst gar nicht betroffen, für sie geht es von vorherein nur um die Erhaltung. Sie haben ein altes Haus oder eine Wohnung übernommen und müssen sanieren, oft vom Keller bis zum Dach. Schließlich sind die Ansprüche an Qualität und Komfort in den letzten Jahren erheblich gestiegen.

54% all jener, die ein neues Haus oder eine neue Wohnung suchen, wünschen sich ebenfalls Eigentum. Zu diesem Ergebnis kam eine repräsentative Umfrage unter 4000 Usern, die im Auftrag von wohnnet.at und S REAL Immobilien im Dezember 12/Jänner 13 durchgeführt wurde. Hauptgründe für Eigentum sind nach Meinung der Befragten der Wunsch nach "Langfristigem Wohnen" (58%) und "Vorsorge für das Alter" (20%). Gleichzeitig ist aber nur für 24% der Interessenten die Energieeffizienz des Objekts ein entscheidendes Kriterium, für 54% ist sie "wichtig, aber kein Muss."

Ähnlich argumentieren auch viele Politiker, wenn es um Wohnbau geht. Immer öfter werden Stimmen laut, die meinen, man könnte die Ansprüche an die Energieeffizienz von Gebäuden senken, um so bei den Errichtungskosten zu sparen. "Diese Haltung ist nicht nur kurzsichtig, sondern auch sachpolitisch völlig verfehlt", so ISOVER Austria. " Die Ausgaben für Heizkostenzuschüsse werden weiter steigen und die Haushalte der Länder belasten. Da wäre es doch langfristig wesentlich sinnvoller, in Energieeffizienz zu investieren."

Bei der Energieeffizienz zu sparen sei vor allem für all jene der falsche Weg, die langfristig in ihrem Haus oder ihrer Wohnung leben oder die durch Eigentum für das Alter vorsorgen wollen. Hochwertige Produkte von kompetenten Gewerbebetrieben verarbeitet sind die beste Zukunftsvorsorge. Wenn das Einkommen in der Pension sinkt, die Heizkosten aber steigen, ist die Lebensqualität der Menschen betroffen - auch wenn das Haus oder die Wohnung schon längst abbezahlt sind. Denn wer in der Errichtung oder bei der Sanierung spart, hat mit erhöhten Folgekosten für Betrieb und Erhaltung zu rechnen. Aus diesem Grund appelliert ISOVER Austria an die Verantwortung aller Politiker und Interessensvertretung, das wirtschaftlich und ökologisch bedeutsame Ziel der Energieeffizienz nicht einer kurzfristigen Wahlkampfstrategie zu opfern: "Wir alle wissen, dass wir mehr Wohnungen brauchen. Wir wissen auch, dass die Errichtungskosten sehr hoch sind. Dafür gibt es viele Gründe. Die Energieeffizienz gehört sicher nicht alleinig dazu. Ganz im Gegenteil: Energieeffizienz trägt entscheidend dazu bei, leistbares Wohnen für alle dauerhaft sicherzustellen."

Rückfragen & Kontakt:

senft&partner

Praterstraße 25a/13, 1020 Wien

Tel.: 01/219 85 42 24