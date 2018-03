"Rainy Day Essentials" Contest mit der Marke GORE-TEX®

Feldkirchen/Westerham (ots) - Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Wer kennt das nicht: Auf zwei schöne Sonnentage folgt wieder regnerisches Schmuddel-Wetter. Doch kein Grund für schlechte Stimmung, schließlich hat jeder seine persönlichen Must Haves für Regentage und mit diesen lässt sich jetzt gewinnen.

Die Marke GORE-TEX® ruft zu einem visuellen Contest bei Pinterest auf (www.pinterest.com). Vom 07.05 bis 31.07.2013 lautet die Devise: Pin to Win - andere Menschen inspirieren und gewinnen.

Und so funktioniert es:

Teilnehmer erstellen in ihrem Pinterest-Profil ein Pinboard namens "Rainy Day Essentials by GORE-TEX" und pinnen hier ihre Must Haves, auf die sie persönlich an Regentagen nicht verzichten können. Die Pins können entweder eigene Bilder sein oder Repins von anderen Webseiten oder Pinterest Pinboards. Was aber nicht fehlen darf: der Lieblings GORE-TEX® Style (z.B.: gerepinnt von der Webpage www.gore-tex.eu oder von www.pinterest.com/GORETEXeu). Inspirieren können sich die Teilnehmer auch bei fünf europäischen Szene-Kennern, die exklusiv auf Pinterest (www.pinterest.com/GORETEXeu) ihre Rainy Day Essentials vorstellen: Olivia Peyronnet (Chefredakteurin Shoes-Up Magazin), Ken-Tonio Yamamoto (Visual Media Artist), Gerard Estadella (Fashion Fotograf und DJ), Massimo Temporiti (Szene-Koch) und Jayden Tang (Fashion Fotograf).

Ab dem 31.07.2013 wählt eine Jury, in der auch die fünf Kunst- und Popkultur Insider sitzen, die Gewinner aus. Auf den Erstplatzierten wartet ein Wochenende für zwei in Mailand (2 Übernachtungen, Dinner im Restaurant von Massimo Temporiti), die Zweit- und Drittplatzierten erhalten jeweils einen angesagten GORE-TEX® Style der aktuellen Kollektion.

Weitere Informationen zum Contest gibt es auf:

www.rainydays.gore-tex.eu

Über W.L. Gore & Associates:

Gore ist ein technologiegetriebenes Unternehmen, das nach neuen Entdeckungen und Produktinnovationen strebt. Gore ist vor allem bekannt für seine wasserdichten, winddichten und atmungsaktiven GORE-TEX® Gewebe, darüber hinaus beinhaltet das Portfolio des Unternehmens aber auch alles von High-Performance-Geweben über implantierbare medizinische Geräte bis hin zu industriellen Herstellungskomponenten und Luftfahrtelektronik.

Gore, dessen Hauptsitz in Newark, Del. liegt, wurde 1958 gegründet. Mit 10.000 Angestellten in 30 Ländern erwirtschaftet das Unternehmen einen jährlichen Umsatz von mehr als 3,2 Milliarden US-Dollar. Gore ist eines der wenigen Unternehmen, das seit der Existenz der Ranglisten im Jahr 1984 auf allen U.S.-amerikanischen Listen der "100 besten Arbeitgeber" erschienen ist. Darüber hinaus wird das Unternehmen regelmäßig in ähnlichen Listen auf der ganzen Welt ausgezeichnet. Mehr Informationen stehen unter www.gore.com oder www.gore-tex.de.

Rückfragen & Kontakt:

Gore Presseteam



F&H Public Relations GmbH

Exclusive German Member of Porter Novelli



Brabanter Str. 4

80805 München

Fon: +49 (89) 12175-139

Fax: +49 (89) 12175-197

E-Mail: gore @ fundh.de

Internet: www.fundh.de



Facebook: http://facebook.com/fundh

Blog: http://digitalbeat.fundh.de

Twitter: http://twitter.com/DigitalBeat_FH