Katzenschutzkeil erobert nach Österreich jetzt auch den Tierbedarfsmarkt in Deutschland und der Schweiz

Wien (OTS) - Nach der erfolgreichen Lancierung des praktischen Katzenschutzproduktes KATZENFREUND(R) in Österreich 2011, haben nun auch die Katzenbesitzer in Deutschland und der Schweiz die Möglichkeit, ihre Hauskatze mit dem Schutzkeil vor dem Tod durch das sogenannte "Kippfenster-Syndrom" zu bewahren. Jährlich sterben europaweit tausende Hauskatzen beim Versuch durch den V-förmigen Spalt eines gekippten Fensters ins Freie zu gelangen. Mit dem leicht anzuwendenden KATZENFREUND(R) können die Tiere vor diesem Schicksal beschützt werden.

Seit Anfang August 2012 ist der PVC-Schutzkeil auch in unseren Nachbarländern Deutschland und der Schweiz bei Fressnapf, dem bekannten Fachhandel für Tierbedarf, erhältlich. In insgesamt rund 1.200 Fressnapf Filialen wird der lebensrettende Schutzkeil für Tierbesitzer angeboten und bis dato wurden ungefähr 25.000 Sets verkauft. Im Cat Non Food Bereich wurde der KATZENFREUND(R) zu einer der erfolgreichsten Produkteinführungen bei Fressnapf Deutschland 2012 gekürt.

"Ich bin sehr stolz mit der Expansion nun auch Katzenbesitzern in Deutschland und der Schweiz, mit dem KATZENFREUND(R) eine einmalige und unkomplizierte Lösung für das Kippfenster-Problem anbieten zu können", freut sich Mag. Thomas Ramsauer, KATZENFREUND(R)-Chef.

Einzigartiges Produkt am Markt

Am Heimtierbedarfsmarkt gibt es bislang kein ähnlich praktikables Konkurrenzprodukt im Bereich der Präventivmaßnahmen für das "Kippfenster-Syndrom": Das "Kippfenster-Syndrom" ist eine der häufigsten Todesursachen bei Hauskatzen in Europa. Beim Versuch durch den V-förmigen Spalt eines gekippten Fensters hinein oder hinaus zu gelangen, bleiben die Tiere mit dem hinteren Teil des Körpers stecken und haben keine Chance sich ohne menschliche Hilfe wieder aus dieser Lage zu befreien. Um dieser Gefahr entgegen zu wirken, gibt es einen eigens für dieses Problem entwickelten Schutzkeil - den KATZENFREUND(R). Dieser wurde als Ergebnis von Forschung und zahlreichen Testreihen, in Zusammenarbeit mit Tierärzten entwickelt. Einfach in der Anwendung und absolut sicher, bewahrt er Hauskatzen vor dem Tod in einem gekippten Fenster.

Das Unternehmen rund um den praktischen KATZENFREUND(R) wurde im Juli 2011 gegründet. Neben der Belieferung der zahlreichen Filialen von "Fressnapf Österreich" konnte 2012 außerdem eine Kooperation mit Österreichs führendem Großhändler Aktiva Heimtierbedarf GmbH eingegangen werden. Die Reichweite des KATZENFREUND(R) konnte so flächendeckend im gesamten Land noch weiter ausgebaut werden.

"Die Gefahr des Todes durch Steckenbleiben im Kippfenster kann mit Hilfe des Schutzkeils ganz einfach gebannt werden", so Heidi Obermeier, ehemalige Geschäftsführerin von Fressnapf Österreich. Zu einem Verkaufspreis von Euro19,99 pro Fensterset kann der KATZENFREUND(R) auch einfach direkt unter www.katzenfreund.biz bestellt werden.

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt Unternehmen:

CT Schutzkeil LTD & Co KG

Mag. Thomas Ramsauer

Pfarrwiesengasse 19, 1190 Wien

+43-(0)664 3027641

office @ katzenfreund.biz



Kontakt Agentur:

loebell&nordberg gmbh

strategische kommunikation und medienkonzepte

Wipplingerstr. 29/9, 1010 Wien

Tel. +43-1-8904406

E-Mail: office @ loebellnordberg.com