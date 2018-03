Presseeinladung

Thema: Präsentation des ersten Nationalparks Austria Reiseführers: "Österreichs Nationalparks - Geheimnisse, Schätze, Paradiese"

Wien (OTS) - Wir laden KollegInnen von Presse, Hörfunk, Fernsehen und digitalen Medien sehr herzlich ein zu einem

P R E S S E G E S P R Ä C H

mit anschließendem Abendevent auf der Wiener Summerstage

Thema: Präsentation des ersten Nationalparks Austria Reiseführers:

"Österreichs Nationalparks - Geheimnisse, Schätze, Paradiese"

GesprächspartnerInnen:

DI Nikolaus Berlakovich, Umweltminister

Dr.in Diana Gregor, Projektleiterin "Nationalparks Austria Öffentlichkeitsarbeit 2012-2014", Umweltdachverband

Mag. Siegmar Schlager, Geschäftsführer, Falter Verlagsgesellschaft

Datum: Mittwoch, 15. Mai 2013, 18.00 Uhr

Ort: Wiener Summerstage, U4-Roßauer Lände, 1090 Wien

Es ist so weit: Der erste Nationalparks Austria Guide ist da! Alle sechs österreichischen Natio-nalparks haben ihn gemeinsam mit dem Falter Verlag herausgebracht. Der kompakte Reise-begleiter entführt LeserInnen in bemerkenswerte Schutzgebiete und Naturjuwelen unseres Landes. Umweltminister Niki Berlakovich und Diana Gregor, Projektleiterin "Nationalparks Aus-tria Öffentlichkeitsarbeit 2012-2014", freuen sich darauf - gemeinsam mit Falter Geschäftsfüh-rer Siegmar Schlager - den Guide im Rahmen eines Pressegesprächs vorzustellen. Es erwar-ten Sie zudem ein kurzer Rückblick auf bisherige Aktivitäten im Zuge des Projekts sowie ein Ausblick auf jene, die für die kommenden Monate geplant sind. Im Anschluss an das Presse-gespräch laden wir Sie herzlich ein, die Nationalparks mit allen Sinnen zu genießen. Neben kulinarisch-köstlichen Bio-Schmankerln aus den Nationalparkregionen -heißen wir Sie mit Musik, Visuals und Lesestoff zu einer ganzheitlichen Nationalparknacht willkommen.

Wir würden uns sehr freuen, Sie zum Pressegespräch zu begrüßen und bitten um Ihre Zu- bzw. Absage bis Mittwoch, 14. Mai 2013 an:

Mag. Christiane Böck, boeck @ gp-ddws.com, Tel.: (+43 -1) 513 92 33 DW 51

Rückfragen & Kontakt:

Lebensministerium, Pressestelle

Tel.: (+43-1) 71100 DW 6703, 6963