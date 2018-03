Jahrestreffen der Controlling-Community

Wien (OTS) - Mehr als 200 Absolventen der Diplomlehrgänge des Controller Instituts trafen sich am 7. Mai in der Nationalbibliothek. In entspannter Atmosphäre bot das traditionelle Jahrestreffen der Controlling-Community eine Plattform für ein Wiedersehen und Netzwerken mit Kurskollegen, Trainern und Mitarbeitern des Controller Instituts. Christian Kreuzer freute sich wieder rund 40 frischgebackene Absolventen im Absolventenclub begrüßen zu können, die nun über einen in der Praxis anerkannten Kompetenzausweis verfügen und einen wichtigen Schritt in Ihrer Karriereentwicklung getan haben.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4121

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Sramek

michaela.sramek @ controller-institut.at