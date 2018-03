ISS wurde zum weltbesten Outsourcing-Unternehmen gekürt

Wien (OTS) - Die "International Association of Outsourcing Professionals" (IAOP) hat ISS auf Platz 1 seiner jährlichen Liste der weltweit besten Outsourcing-Dienstleister "The Global Outsourcing 100" gewählt!

ISS als weltweit führender Facility Services-Anbieter wurde beim jährlichen Ranking der weltweit besten Outsourcing-Unternehmen der "International Association of Outsourcing Professionals" (IAOP; www.IAOP.org) zur Nummer Eins ernannt.

"Wir sind sehr stolz und fühlen uns besonders geehrt, dass IAOP uns zum weltbesten Outsourcing-Unternehmen gekürt hat", so

Jeff Gravenhorst, ISS Group CEO, "und sehen das Ranking als ein Vertrauensvotum in ISS und unsere Strategie der Integrierten Facility Services: der Erbringung aller Dienstleistungen rund ums Gebäude, wie Property Services, Support Services, Cleaning Services, Security Services und Catering Services."

"Ich möchte auch unseren 534.200 Mitarbeitern auf der ganzen Welt danken. Ohne ihr Engagement und ihre Leidenschaft, die sie in ihrer täglichen Arbeit zeigen, hätten wir diesen ehrwürdigen Titel nicht erreicht", so Gravenhorst weiter.

"Als mit Abstand größter Service-Anbieter der Branche in Österreich haben auch wir unseren Teil zu diesem Titel beigetragen. Wir haben im Zuge des Wettbewerbs unsere Schlagkraft dokumentiert. Diese Ernennung zeigt uns, dass wir mit unserer Vision - die weltweit beste Service-Organisation zu werden - auf dem richtigen Weg sind", so Erich Steinreiber, Geschäftsführer ISS Austria Holding.

ISS ist auf dieser Global Outsourcing 100-Liste schon seit mehreren Jahren vertreten. Im Jahr 2011 belegte ISS den zweiten Platz, nun gelang es erstmals, den ersten Platz zu erreichen.

"Der Mitbewerb legt die Messlatte hoch, die Outsourcing-Branche wächst weiter und in vielen Märkten ist der Wettbewerb härter", so Jag Dalal, Geschäftsführer von Thought Leadership, IAOP und Vorsitzender der Jury, "alleine, in den Top 100 der Outsourcing Liste gelistet zu werden, ist ein großer Erfolg, vor allem angesichts der starken Konkurrenz. Wir sind stolz darauf, die hervorragende Leistung von ISS anzuerkennen."

"Für 2013 ist ein moderates Wachstum in der Wirtschaft zu erkennen, was die Wahl der richtigen Outsourcing-Partner wichtiger denn je macht", sagte IAOP-Vorsitzender Michael Corbett, "die Global Outsourcing 100 Liste und die weltweit besten Outsourcing-Berater helfen Unternehmen, die besten Partner zu finden, die ihnen wieder Zeit für deren Kerngeschäft verschaffen und so zu größeren wirtschaftlichen Erfolgen verhelfen."

