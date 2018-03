Hypo in Kärnten startet Lehrlingsoffensive 2013

Auch heuer ambitionierte Jugendliche für Ausbildungsplätze mit Perspektive gesucht

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) - 08.05.2013

Bereits das zweite Mal in Folge startet die Hypo in Kärnten eine Lehrlingsoffensive und sucht auch heuer wieder ambitionierte Jugendliche für Ausbildungsplätze mit Perspektive. Nachdem die Bank mit Stammsitz in Kärnten im Vorjahr acht Lehrlinge aufgenommen hat, sollen auch 2013 wieder ähnlich viele Interessentinnen und Interessenten ihre Karriere in der Finanzwelt starten.

"Wir hatten 2012 ein sehr gutes Geschäftsjahr, das uns erneut eine klar positive Bilanz ermöglichte und unsere nachhaltige Sanierung und Neuausrichtung unterstrich. Mit der Ausbildungsoffensive wollen wir ein Stück dieser erfreulichen Zukunftsperspektive mit jungen engagierten Menschen teilen", erklärt Vertriebsvorstand Peter Lazar die Motivation für die erneute Lehrlingssuche.

In einer immer wettbewerbsorientierten Bankenlandschaft sieht auch Vorstandsvorsitzender Gerhard Salzer gut ausgebildetes Personal als wichtiges Qualitätsmerkmal eines modernen Finanzdienstleisters. "Unsere 450 Mitarbeiter sind der entscheidende Erfolgsfaktor, um die 56.000 Kunden der Hypo in Kärnten bestmöglich zu betreuen. Auch in Zukunft wollen wir dies gerne mit Fachleuten tun, die ihr Handwerk in unserem Haus erlernt haben."

Die Hypo in Kärnten: Als Ausbildungsplatz für Lehrlinge aktuell auf der Suche nach jungen Talenten für Bankgeschäft mit Herz und Hirn:

Die Hypo in Kärnten: 14 Filialen in Kärnten, Niederlassungen in Salzburg und Wien - Ansprechpartner für 56.000 Kunden - Erste Adresse für 5.600 mittelständische Unternehmen - 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Geschäftsverbindung mit 121 Gemeinden und über 400 Vereinen - Nachhaltig saniert mit positiver Bilanz 2011 und 2012 -Finanziell unabhängig von der international tätigen Konzernmutter.

