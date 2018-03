Schulunterricht via Radio für 1.700 Kinder

Die Kindernothilfe Österreich unterstützt in Sambia ein Radioschulprogramm. Pater Kelly Michelo berichtet bei seinem Besuch in Wien von den Fortschritten des gemeinsamen Projekts.

Wien/Lusaka (OTS) - 91.9 FM - auf dieser Frequenz liegt die Hoffnung der im südlichen Sambia gelegenen Gemeinde Chikuni. Das ländliche Gebiet ist weit abgelegen, die öffentlichen Schulen sind für 80 Prozent der Kinder unerreichbar. Weil die Kinder aus den Dörfern nicht zum Unterricht kommen können, kommt der Unterricht eben zu ihnen. Per Radio.

"Wir erreichen mittlerweile 1.700 Kinder über 21 verschiedene Radioschul-Stationen", berichtet Pater Kelly Michelo, Direktor der im südlichen Sambia stationierten Chikuni Mission bei seinem Besuch in Wien. "Die Schüler treffen sich unter einem Baum oder in einer einfachen Hütte. Sie brauchen keine Uniform und keine Schulbücher -gelernt wird mit einfachen Mitteln, dafür aber mit der größtmöglichen Motivation."

Denn die Stimme des Lehrers erreicht die Kinder durch ein kleines, blaues Radio, das über eine Handkurbel immer wieder neu aufgeladen werden muss. Ein von der Chikuni Mission geschulter Hilfslehrer begleitet und unterstützt die offiziellen Radioschuleinheiten. "Das Radio, die Musik, die Stimmen faszinieren die Kinder, fesseln sie, sind Grund genug, sich unter den Baum zu den Unterrichtseinheiten zu setzen. Auch wenn die Eltern erst skeptisch waren und den Radioschulbesuch nicht unterstützen wollten - die Ergebnisse sprechen letztlich für sich", erzählt Pater Kelly von seinem Alltag aus Sambia.

Der Radioschulunterricht deckt die ersten sieben Grundschuljahre ab. Dabei arbeitet die Chikuni Mission eng mit dem Bildungsministerium von Sambia zusammen, das an der Vorbereitung der Radiosendungen mitwirkt und den Unterricht voll anerkennt. Nach Ende des siebenten Jahres können sich die Schüler mit einem staatlichen Test für eine weiterführende Schule qualifizieren.

Die Erfolge geben dem Projekt Recht: Die Schüler der Chikuni Mission schneiden bei den offiziell abgelegten Prüfungen immer wieder überdurchschnittlich gut ab. Und: Die Kinder bekommen nicht nur eine Schulausbildung. Im zwei Mal wöchentlich abgehaltenen Landwirtschaftsunterricht lernen sie auch, wie sie die traditionellen Anbaumethoden verbessern und ihre Ernährung durch Selbstgepflanztes erweitern können.

Pater Kellys Besuch bei der Kindernothilfe in Wien dient der Koordination und dem weiteren Ausbau des Radioschulprojekts. Erst im Oktober 2012 wurde in einem der Dörfer eine Grundschule, die derzeit 133 Schulkindern und drei Lehrkräften Platz bietet, eröffnet. "Der Bau weiterer solcher Zentren ist in Planung. Damit die Kinder nicht mehr unter dem Baum, sondern geschützt vor Regen und Kälte ihrem Unterricht folgen können", erklärt Pater Kelly die nächsten Schritte. "Wir werden diesen weiteren Ausbau gerne unterstützen, damit die Kinder noch bessere Chancen auf eine gute Ausbildung bekommen" ergänzt Gottfried Mernyi von der Kindernothilfe Österreich.

