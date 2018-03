Hans Blix erzählt auf dem Peace and Security Summit in Stockholm die Geschichten der Veteranen

Stockholm (ots/PRNewswire) - Mit seiner Rede auf der Konferenz der World Veterans Federation, dem Peace and Security Summit, in Stockholm im Mai möchte Hans Blix die Geschichten der Veteranen bekannter machen. "Die Öffentlichkeit hat nicht wirklich eine Vorstellung von den Erlebnissen der Veteranen. Ihre Geschichten sollten gehört werden", so Hans Blix.

Um die Multimedia-Pressemitteilung zu sehen, klicken Sie bitte hier:

http://www.multivu.com/mnr/60657-hans-blix-peace-security-summit-stoc

kholm

Hans Blix, ehemaliger Direktor der Internationalen Atomenergie-Organisation, ist einer der Hauptredner auf dem Peace and Security Summit der Konferenz der World Veterans Federation , die Ende Mai in Stockholm stattfindet. Er erklärt nun zum ersten Mal, was ihn dazu bewegt hat, zu der Konferenz beizutragen.

- "Die Friedenstruppen haben während ihrer Arbeit vor Ort ganz persönliche Erfahrungen sammeln können, von denen die Öffentlichkeit keine Kenntnis hat. Ich bin der Meinung, dass die Veteranen einige Geschichten zu erzählen haben", so Hans Blix.

Hans Blix wird auch über das Ende des Kalten Krieges reden, und darüber, dass Militärausgaben weltweit reduziert werden sollten, ohne die Bedeutung der Friedenstruppen unterzubewerten.

- "Ich möchte auf den Nutzen der Friedenstruppen aufmerksam machen und auf die Veteranen, denen weltweit mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte", so Hans Blix.

Über den Peace & Security Summit 2013

Der Peace & Security Summit 2013 ist die Weltkonferenz der World Veterans Federation, WVF, die weltweit 42 Millionen Veteranen vertritt. WVF hat die Swedish Veterans Federation gebeten, den Peace & Security Summit 2013 in Stockholm im Mai 2013 auszurichten. Die Swedish Veterans Federation vertritt Schweden in der WVF. Das Gipfeltreffen wird mit Unterstützung u. a. der schwedischen Armee, dem schwedischen Reichspolizeiamt und der Folke Bernadotte Academy organisiert.

Was: Peace & Security Summit, Weltkonferenz der World Veterans Federation.

Wann: 28.-31. Mai 2013.

Wo: Stockholm, Schweden.

Lesen Sie mehr dazu hier: http://www.pss13.se

Kontaktadresse für weitere Informationen: Anders Ramnerup, Secretary General, Swedish Veterans Federation (SVF), Telefon: +46-70-879-90-87, E-Mail: anders.ramnerup @ fredsbaskrarna.se. http://www.sverigesveteranforbund.se

Video: http://www.multivu.com/mnr/60657-hans-blix-peace-security-summit-stoc kholm